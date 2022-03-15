إنخفاض بـ7.3 بالمئة في ديون إيران الخارجية

العالم - إيران

وذكر البنك في تقريره المنشور اليوم الثلاثاء، أن الديون الخارجية تقلصت إلى 8.473 مليار دولار، 6.375 منها طويلة ومتوسطة الأجل و2.099 مليار دولار قصيرة.

وأشار أن الديون ذاتها باحتساب عملة اليورو تعادل 7.469 مليار يورو، 5.619 مليار يورو طويلة ومتوسطة الأجل و1.85 مليار يورو قصيرة الأجل.

وكانت الديون الخارجية لـ إيران بنهاية السنة المالية الماضية 20 مارس/آذار 2021 قد سجلت 9.142 مليار دولار، ما يشير إلى انخفاض الحجم بختام الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الجارية أي حتى 20 يناير/كانون الثاني 2022 قياسا.

يذكر أن حجم الدين الخارجي من الناتج المحلي الإيراني متدن، وتعد إيران من ضمن الدول الأقل استدانة بالعالم.