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الخارجية الأمريكية تقول واشنطن لا تطلب من الحلفاء الاختيار بينها وبين الصين بشأن قبول اليوان بديلا للدولار في مبيعات النفط

الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

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