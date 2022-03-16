مجلس الأمن يصوت غدا على مشروع قرار "إنساني" روسي بشأن أوكرانيا

العالم-اوروبا

وكانت موسكو قد طلبت فى بادئ الأمر التصويت على النص ايوم الأربعاء، لكنّها عادت وغيّرت رأيها وطلبت أن يتم التصويت على النص الخميس، وفق دبلوماسيين.

وأشار دبلوماسي غربي في تصريح لوكالة فرانس برس إلى أن "روسيا استمهلت من أجل التفاوض".

وأكد نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن بلاده تعتزم إجراء "مشاورات" يوم الأربعاء.

وصرّح لفرانس برس بأن "التصويت أرجئ إلى الخميس بناء على طلب زملائنا" من دون تحديد هوياتهم.

وكان السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قد أعرب في وقت سابق خلال لقاء مع الصحافة، عن أسفه لأن فرنسا والمكسيك تخلتا عن عرض مشروع القرار حول المساعدة الإنسانية على التصويت بعد 15 يوما من المناقشات، وفضّلتا طلب تصويت مباشر عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال نيبينزيا: "سنقترح مشروعنا الخاص وهو إنساني"، مشيرا إلى أنه منذ إطلاق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشروع قرار حول المساعدات الإنسانية، أعلنت موسكو أنها مستعدة للتصويت على اعتماده. وكانت روسيا واضحة أيضا بشأن أنه يجب ألا يتضمن هذا النص إشارات "سياسية".

ويتضمّن النص الروسي الذي اطّلعت عليه فرانس برس إعراب مجلس الأمن عن "قلقه البالغ" إزاء "معلومات تفيد بسقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال في أوكرانيا وجوارها".

ويدعو النص إلى "توفير الحماية التامة للمدنيين لا سيما أفراد الطواقم الإنسانية والأشخاص الذين هم في وضع هش، بمن فيهم النساء والأطفال".