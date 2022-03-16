هاشتاغ.. إيران تؤدب رؤوس الشر + فيديو

العالم - الاحتلال

ففي هذه الأيام، أي مغامرة من الإسرائيلي ستقابل برد قاس.. وهو ما حصل من خلال قصف إيراني لمقر الموساد الإسرائيلي في مدينة أربيل بمنطقة كردستان العراق، وذلك ردا على اعتداءات الكيان الإسرائيلي الأخيرة.

إيران تؤدب رؤوس الشر هاشتاغ ترندنغ بعد قصف مقر الموساد الإسرائيلي.

في هذا السياق غرد "زيد": بينما كان البعض يطعن بالفلسطينيين وقضيتهم، كانت إيران تدك موقع صهيوني في أربيل، وهناك مصادر تؤكد سقوط قتلى من الموساد.

"التميمي" بدوره غرد: إيران قبل الكل قالتها بكل فخر قصفنا مركزا رئيسيا لقيادة عمليات الموساد في أربيل.. إسرائيل قالتها علنية إن مركزا للموساد في أربيل تم قصفه من قبل إيران.. ويطلع كم عار يتباكى على السيادة وهو نفسه هذا المتباكي إذا راد يسافر لأربيل ما يدخل إلا بكفيل وإهانة وساعات من الانتظار.. السيادة.

الأكاديمي اللبناني الأميركي "أسعد أبوخليل" علق على مواقف البعض في الدول العربية من قصف مقر الموساد: قال شو؟ بعض العرب استثيرت عروبته لأن إيران قصفت أرضا عربية (في أربيل).. هي قصفت قاعدة للموساد في العراق وبمحاذاة قاعدة أميركية.. ليس في إيران قاعدة للموساد أو لأميركا.. ماذا تريدون؟ أن تستضيف إيران قاعدة للموساد كما آل البارزاني ثم تقصفها؟ أزعجكم الرد على هدف إسرائيلي؟ عروبة؟

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