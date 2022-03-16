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هاشتاغ.. الهجمات السيبرانية ضربة أخرى للاحتلال + فيديو

الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

الأراضي المحتلة (العالم) 2022.03.16 – الضربات التي يتلقاها الكيان الإسرائيلي لم تعد محدودة ولا مقتصرة على مجال واحد.

العالم - الاحتلال

فسلطات الاحتلال أعلنت تعرض الكيان لهجمات سيبرانية شاملة طالت معظم الوزارات وعطلت العمل بأنظمتها الإلكترونية لساعات.. الهجوم السيبراني هذا هو الأكبر في تاريخ كيان الاحتلال بحسب اعترافات سلطاته.

الهجوم السيبراني الضخم الذي تعرض له كيان الاحتلال كان حديث الناشطين على مواقع التواصل.

لدينا تعليق من "منال المحضار" التي كتبت: بالأمس هجوم صاروخي، واليوم هجوم سيبراني.. دلالات هذا هو أن إسرائيل كيان غير آمن وسهل الإختراق.

"ماجد" بدوره علق: إسرائيل تتجرع الهزيمة أمام الجمهورية الإسلامية في إيران.. أمس في أربيل والليلة في وزاراتها هجوم سيبراني إيراني واسع.. أيام ستحفر في ذاكرة الصهاينة.

أخيرا مع "أبو غفار" الذي غرد: وبينما وبينما وبينما.. أكو شباب هزت إسرائيل وكيانها.. هجوم سيبراني واسع النطاق يضرب الدولة العبرية.. شكرا للشباب العقائدي الواعي.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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