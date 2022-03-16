الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢
٠٥:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

هاشتاغ.. البطل المصري علي فرج + فيديو

الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

القاهرة (العالم) 2022.03.16 – يقول الشاعر المصري الكبير عبد الرحمن الشرقاوي: "أتعرف ما معنى الكلمة؟.. الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور.. الكلمة زلزلت الظالم، الكلمة حصن الحرية.. إن الكلمة مسؤولية."

العالم - مصر

وبالنسبة لبطل رياضة الاسكواش، المصري علي فرج المصنف ثانيا على العالم كانت الكلمة هي السلاح الذي استخدمه للإضاءة على ما تعانيه فلسطين في وقت يلتهي العالم بإنسانية مزيفة أظهرتها الحرب في أوكرانيا.

شاهدوا في الفيديو المرفق ما قاله البطل علي فرج بعد فوزه ببطولة أوبتاسيا في العاصمة البريطانية لندن.

موقف البطل المصري علي فرج كان موضع ترحيب وإشادة على مواقع التواصل.

لدينا تعليق من "أحمد ابو شار" الذي قال: علي فرج ده الفخر الحقيقي لمصر.. بطل كإنسان وبطل كلاعب.

"جهاد" أيضا أثنى على موقف علي فرج الله: محيي أصلك.. تحية إجلال لللاعب.

نختم مع "إسامة" الذي علق: صدفة أن علي فرج ما يطلعش ترند في بلده؟ ولا عشان إتكلم عن فلسطين.

علي فرج أصبح ترند في قلوب ووجدان كل الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم، والمؤمنة بقضية فلسطين.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

بطل إسكواش مصري ينتصر لفلسطين امام الانجليز

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الخارجية اليمني يخاطب وزراء خارجية كبار المانحين بشأن الوضع الإنساني باليمن

مباحثات سورية ايرانية لتعزيز التعاون في مجالي المشاريع المائية والصناعة

هاشتاغ.. البطل المصري علي فرج + فيديو

هاشتاغ.. الهجمات السيبرانية ضربة أخرى للاحتلال + فيديو

هاشتاغ.. إيران تؤدب رؤوس الشر + فيديو

هاشتاغ.. المجزرة الثالثة في السعودية + فيديو