هاشتاغ.. البطل المصري علي فرج + فيديو

العالم - مصر

وبالنسبة لبطل رياضة الاسكواش، المصري علي فرج المصنف ثانيا على العالم كانت الكلمة هي السلاح الذي استخدمه للإضاءة على ما تعانيه فلسطين في وقت يلتهي العالم بإنسانية مزيفة أظهرتها الحرب في أوكرانيا.

شاهدوا في الفيديو المرفق ما قاله البطل علي فرج بعد فوزه ببطولة أوبتاسيا في العاصمة البريطانية لندن.

موقف البطل المصري علي فرج كان موضع ترحيب وإشادة على مواقع التواصل.

لدينا تعليق من "أحمد ابو شار" الذي قال: علي فرج ده الفخر الحقيقي لمصر.. بطل كإنسان وبطل كلاعب.

"جهاد" أيضا أثنى على موقف علي فرج الله: محيي أصلك.. تحية إجلال لللاعب.

نختم مع "إسامة" الذي علق: صدفة أن علي فرج ما يطلعش ترند في بلده؟ ولا عشان إتكلم عن فلسطين.

علي فرج أصبح ترند في قلوب ووجدان كل الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم، والمؤمنة بقضية فلسطين.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..