السيد عمار الحكيم ينعى المرجع الديني آية الله علوي الكركاني

العالم-العراق

وجاء في نص النعي، انه :”ننعى إلى الأمة الإسلامية وأتباع أهل البيت (عليهم السلام) علم من أعلام الحوزة العلمية المباركة وركن من أركان المعرفة والفقاهة سماحة المرجع الديني أية الله العظمى السيد محمد علي العلوي الحسيني الكركاني “قدس سره الشريف” بعد عمر قضاه في التدريس وبناء جيل من العلماء العاملين”.

واضاف السيد الحكيم “بهذا المصاب الجلل نتقدم إلى الإمام المهدي المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) ومراجع الدين العظام والأمة الإسلامية والشعب الإيراني المسلم وأسرة الفقيد وتلامذته ومقلديه بأسمى آيات العزاء والمواساة، كما نبتهل إلى العلي القدير أن يشمله بواسع رحمته ويسكنه في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.