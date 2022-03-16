منافسة محسومة بين 12 مرشح لانتخابات الرئاسة في فرنسا + فيديو

العالم – أوروبا

12 عشرة مرشحا يخوضون غمار الانتخابات الرئاسية الفرنسية الشهر المقبل، يتقدمهم الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون الذي عنون حملته على ثلاثة محاور كبرى هي الصحة والمدرسة والمؤسسات.

في المقابل يتواصل نزيف المعسكر اليمين المتطرف بعد أن تلقت منافسة ماكرون المباشرة مارين لوبان ضربة موجعة بانضمام ابنة أختها لحملة منافسها الأكثر تطرفا إيريك زيمور، ما يعكس حجم التخبط العميق لهذا الشق، وحتى اليمين المعتدل بقيادة فاليري بيكراس لا يبدو قادرا على المنافسة الجدية.

اليسار المتطرف أيضا بقيادة زعيم حزب فرنسا الأبية جون لوك ميلونشون لا يحظى خطابه بثقة الفرسيين وفق استطلاعات الرأي.

السباق إلى قصر الايليزيه تأثر بالأزمة الأوكرانية الروسية والتي أعادت ترتيب المراكز حسب المواقف المرشحين منها.

هذا وتشير نوايا تصويت الفرنسيين الأخيرة بتقدم ماكرون بنسبة 30 بالمائة تليه مارين لوبان بنسبة 18 بالمائة ويأتي تباعا كل من فاليري بيكريس وإيريك زيمور وجون لوك ميلنشون بنسب لا تتجاوز 13 بالمائة.

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