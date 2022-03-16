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22 غارة للعدوان على حجة ومأرب والجوف ونجران وخروقات عدة في الحديدة

22 غارة للعدوان على حجة ومأرب والجوف ونجران وخروقات عدة في الحديدة
الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

شن طيران العدوان السعودي الإماراتي، 22 غارة جوية على مأرب والجوف وحجة ونجران في الساعات الماضية.

العالم - الیمن

وأوضح مصدر أمني يمني، أن طيران العدوان شن 12 غارة على مديرية حرض و4 غارات على مديريتي حيران وعبس بمحافظة حجة.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن 3 غارات على مديريتي الجوبة والوادي بمأرب وغارتين على مديرية خب والشعف بالجوف وغارة جوية على البقع قبالة نجران.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت 141 خرقاً لاتفاق التهدئة بينها استحداث تحصينات قتالية، و6 غارات لطيران تجسسي على الجبلية ومقبنة وتحليق 19 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية ومقبنة.

وأضاف المصدر أن من بين الخروق، 13 خرقا بقصف صاروخي و مدفعي لعدد 73 صاروخا و قذيفة و 99 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

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22 غارة للعدوان على حجة ومأرب والجوف ونجران وخروقات عدة في الحديدة

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