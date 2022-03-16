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روسيا: لا تغيرات في تعاوننا مع تركيا بشأن سوريا 

روسيا: لا تغيرات في تعاوننا مع تركيا بشأن سوريا 
الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت روسيا أن تعاونها مع تركيا بشأن الوضع في سوريا مستمر على النحو المعتاد ولم يدخل عليه أي تغييرات في ظل العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

العالم-روسیا

وقال مدير الدائرة الأوروبية الرابعة في الخارجية الروسية، يوري بيليبسون، في حوار مع وكالة "نوفوستي" الروسية نشر اليوم الأربعاء: "يأتي تعاوننا مع الجانب التركي في المسار السوري بشكل اعتيادي ولم نلاحظ فيه أي تغييرات ناجمة عن عوامل خارجية مثل أحداث أوكرانيا".

وأوضح المسؤول الروسي أن التعاون الثنائي بين موسكو وأنقرة في هذه المسألة مبني بالدرجة الأولى على البراغماتية والمنفعة المتبادلة ويستهدف تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وأكد بيليبسون أن روسيا تثمن أيضا تفاهماتها مع تركيا وإيران ضمن إطار "ثلاثية أستانا"، مشددا على أن هذه المنصة لا تزال الآلية التفاوضية الأكثر فعالية بخصوص التسوية السورية.

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روسيا: لا تغيرات في تعاوننا مع تركيا بشأن سوريا 

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