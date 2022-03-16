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الاتحاد الأوروبي يفرض تغيير المناهج الدراسية في الضفة الغربية 

الاتحاد الأوروبي يفرض تغيير المناهج الدراسية في الضفة الغربية 
الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة عبرية، بأن الاتحاد الأوروبي أرجأ تحويل المساعدات السنوية للسلطة الفلسطينية، مشترطا تغيير المناهج الدراسية.

العالم - فلسطين

وقالت صحيفة "هآرتس"، أن "الاتحاد الأوروبي أرجأ تحويل 214 مليون يورو كمساعدات سنوية للسلطة الفلسطينية، حيث أيد أعضاؤه شرط المجر بتغيير المناهج الدراسية في مدارس الضفة الغربية".

وأضافت: "سافر دبلوماسيون فلسطينيون إلى بروكسل في محاولة أخيرة لعرقلة الاقتراح، الذي طرحه الممثل المجري ومفوض الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، وادعى أن المنهج الفلسطيني يحتوي على معاداة السامية والتحريض".

وأوضحت أنه "في أبريل 2021، تبنت لجنة مراجعة الميزانية في البرلمان الأوروبي موقف المجر، واشترطت تحويل تلك المساعدات البالغة 214 مليون يورو، بتغيير المناهج الدراسة على أساس أنها تتضمن مواد تحريضية ضد إسرائيل ومحتوى لا سامي".

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الاتحاد الأوروبي يفرض تغيير المناهج الدراسية في الضفة الغربية 

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