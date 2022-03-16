في ذكرى مجزرة حلبجة.. الزاملي يدعو الى تدويل جرائم نظام البعث

العالم-العراق

وقال الزاملي في بيان بهذه المناسبة، ان "العراقيين والعالم وحتى التأريخ لن ينسى هذه الجريمة التي ترقى لتسمية ابشع جريمة شهدها التأريخ الحديث، حيث اقدم البعث المقبور على ضرب مدينة كاملة ليس فيها إلا المدنيين العزل من نساء واطفال وشيوخ، بأسلحة محرم استخدامها دوليًا حتى اثناء الحروب وضد الاعداء، وبشكل اثبت فيه نظام البعث ان هدفه كان تدمير العراق".

ودعا الزاملي الى "وجوب تدويل جرائم البعث بأعتبارها جرائم ضد الانسانية والتي لا يمكن اسقاطها بالتقادم، وان الفترة الظلامية التي عاشها العراقيون في ظل هذا النظام الدموي يجب ان تدفعه نحو التمسك ببناء العراق وتأمين الحياة الكريمة للأجيال القادمة وتعزيز التجربة الديمقراطية الحالية المبنية على اساس المساواة في الحقوق بين الجميع وحرية التعبير ونبذ التطرف والعنف وبناء علاقات طيبة مع جميع بلدان العالم".