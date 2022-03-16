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شاهد.. اميركا لم تعد قادرة بحماية أمن 'اسرائيل'

الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد الكاتب والباحث السياسي سمير الحسن ان استهداف مقر المؤامرات الصهيونية في اربيل والذي يقع قريب السفارة الاميركية، اثبت ان اميركا لن تستطيع بعد اليوم حماية أمن "اسرائيل".

العالم - خاص بالعالم

وقال سمير الحسن في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم تسعی الولايات المتحدة بتأمين أمن "اسرائيل" بأي شكل من الاشكال، لكن التطور الذي احدثه محور المقاومة غير المعادلات.

وأضاف الحسن ان طائرة محور المقاومة، دخلت الاجواء الاسرائيلية لمدة 40 دقيقة واخترقت جميع المنظومات الاسرائيلية، اما المسيرات اليمنية فاخترقت جميع المنظومات الاميركية والبريطانية والاسرائيلية ووصلت الی الامارات.

وأكد ان "اسرائيل" أصبحت اليوم تعرف سقف المواجهة، ففي الجانب الايراني، الان اصبحت امريكا تحاول الوصول الی اتفاق مع ايران، وفي اوكرانيا فشلت رهانات اميركا والناتو امام قدرات روسيا وهذا يثبت سقوط جميع الخطوط الحمر.

وأوضح الحسن ان العنصر المهم في تطور قدرات ايران، هو ما اعلنه قائد فيلق القدس بحرس الثورة الاسلامية إسماعيل قاآني وهو تبادل الخبرات بين محور المقاومة، فما تحصل عليه المقاومة في لبنان، يصل الی المقاومة في اليمن والعراق واليمن وهذا ما طور مفاهيم المقاومة.

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شاهد.. اميركا لم تعد قادرة بحماية أمن 'اسرائيل'