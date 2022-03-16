الولايات المتحدة المستفيد الوحيد من أزمة أوكرانيا + فيديو

العالم - الأزمة الأوكرانية

وفي حديث مباشر لقناة العالم الإخبارية أشار مسلم شعيتو إلى أنه لو صح عن الرئيس الأوكراني أنه عدل عن قراره الانضمام الى الناتو فستكون خطوة جدية باتجاه تهدأة الأوضاع.

وأوضح أن هذا كان أحد الأهداف السياسية ومن أهم الشروط المطروحة أمام العملية العسكرية الروسية.

لكنه لفت قائلا: لكن هذه ما زالت توقعات لم تثبت، لأن الإدارة في أوكرانيا ليست حرة في اتخاذ مواقفها.. فقد يكون زيلينسكي قد اتخذ هذه الرسالة للغرب ومن باب المناورة ومن أجل حثهم على مواقف دعم له، أو كمناورة للداخل الأوكراني.

وشدد شعيتو على أن: أوروبا هي من ستدفع ثمن كل هذه الأزمات المصطنعة من قبل الولايات المتحدة المتزعمة للناتو، والتي تورط الدول الأوروبية التي أصبحت أسيرة هذه المواقف، وبالتالي لم تعد تمتلك قرارها السيادي وإمكانية اتخاذ مواقف دافعا عن مصالحها.

كما حذر من أن الدول الأوروبية ستزداد تورطا في هذه الأزمة وأزمات أخرى ستنعكس عليها، و منها أزمات اللاجئين.

وقال إن الولايات المتحدة تسعى لتدمير الاقتصاد الأوروبي كما تسعى لتدمير الاقتصاد الروسي لتتفرغ للصين.

وخلص إلى أن الولايات المتحدة هي المستفيد الوحيد من أزمة أوكرانيا في جميع المجالات.

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