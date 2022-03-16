الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢
١٠:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

صالح يبحث مع السفير البلجيكي التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي

صالح يبحث مع السفير البلجيكي التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي
الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح والسفير البلجيكي فيليب فاندين بولك، اليوم الأربعاء، على أهمية تخفيف التوترات في المنطقة والركون إلى الحوار في حسم المسائل العالقة.

العالم-العراق

وذكر بيان، صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل صباح اليوم الأربعاء، في قصر السلام ببغداد، السفير البلجيكي المعتمد لدى العراق فيليب فاندين بولك".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وأهمية استمرار التعاون المشترك بين العراق وبلجيكا بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، وكذلك التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي وتعزيزه".

وتابع أنه "تم التأكيد على أهمية تخفيف التوترات في المنطقة والركون إلى الحوار في حسم المسائل العالقة".

روابط ذات صلة

الرئيس العراقي يثمن المبادرة السياسية لتجاوز التعطيل الدستوري

الرئيس العراقي: تلبية الاستحقاقات الوطنية الدستورية عبر تشكيل الحكومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خبير "إسرائيلي": تُركنا وحدنا بحرب عديمة الحدود مع طهران

جونسون يصل إلى الإمارات لتهدئة أسواق الطاقة العالمية

بكين:  الصين ستدافع بحزم عن حقوقها في حال فرض عقوبات أمريكية

صالح يبحث مع السفير البلجيكي التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي

لافروف: روسيا مستعدة للبحث عن أي حلول لضمان أمنها وأوكرانيا وأوروبا عدا تمدد الناتو

تشييع جثمان المرجع الديني آية الله علوي جرجاني + صور