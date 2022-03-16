صالح يبحث مع السفير البلجيكي التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي

العالم-العراق

وذكر بيان، صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل صباح اليوم الأربعاء، في قصر السلام ببغداد، السفير البلجيكي المعتمد لدى العراق فيليب فاندين بولك".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وأهمية استمرار التعاون المشترك بين العراق وبلجيكا بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، وكذلك التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي وتعزيزه".

وتابع أنه "تم التأكيد على أهمية تخفيف التوترات في المنطقة والركون إلى الحوار في حسم المسائل العالقة".