خبير "إسرائيلي": تم بيع "اسرائيل" كالعبيد

العالم - الاحتلال

واضاف الخبير الصهيوني: "يصعب علي أن أقول ما الذي يحصل عليه الإيرانيون..، مع بدء الحرب في اوكرانيا، أنهم قاموا برفع مطالبهم امام الامريكيين، وفي المقابل تحاول الولايات المتحدة الوصول الى الاتفاق بسرعة وبأي ثمن" حسب تعبيره.

واتهم الخبير الاسرائيلي الولايات المتحدة باتخاذ سياسة النفاق تجاه الكيان الاسرائيلي، حيث الان تعد اسرائيل رهينة القرار الاميركي.

واضاف الخبير ان "اسرائيل الان تقع على برميل البارود حيث الحرب في اوكرانيا ساعدنا ان نفهم انه في حال وقوع أي حرب امام ايران، لن يساعدنا أحدا من اوروبا واميركا وسنكون وحدنا أمامهم".

من جهته أكد خبير "إسرائيلي" اخر أن الحرب الدائرة بين إيران و"إسرائيل" بعد هجوم أربيل فجر الأحد، انتقلت إلى مستويات علنية وعنيفة، وأصبحت عديمة الحدود.

وقال يوآف ليمور، في تصريح انه "ينبغي أن نأخذ إيران على محمل الجد، حين توضح أن الصواريخ التي أطلقتها فجر الأحد كانت تستهدف منشأة إسرائيلية سرية في المنطقة الكردية شمال العراق".

وأشار إلى أن "إيران عملت عدة مرات في السنوات الأخيرة ضد ما شخصته كأهداف إسرائيلية (سفن بملكية إسرائيلية)، لكن الهجوم بالصواريخ هو تصعيد إلى درجة مقلقة في أعمالها".

وأكد أن هذا الهجوم الإيراني "يشهد على ثقة عالية بالنفس في طهران؛ نتيجة ضعف الغرب في محادثات النووي، والحرب في أوكرانيا التي تصرف الاهتمام العالمي إلى مناطق أخرى، وربما أيضا تشهد على إحساس معين بالحصانة، ونتيجة لذلك، فإن إيران تسمح لنفسها بأن تكون أكثر قوة من الماضي؛ سواء في شكل الرد أو الكشف عنه".

وتابع: "هذا تطور سيئ..، إيران خصم خطير، وهي تمتلك ترسانة مبهرة من الوسائل القتالية، إضافة إلى الدافع، ومع إزالة القيود عن أعمالها وهي عدو خطير محظور الاستخفاف به، فهي تبحث عن جباية ثمن من إسرائيل بكل وسيلة، وتقريبا بكل نقطة في المعمورة".

واضاف الخبير، إلى أن "هذا التصعيد في الحرب طويلة السنين بين إسرائيل وإيران كان متوقعا، وكان واضحا أن الاتفاقات المتوقعة حول الاتفاق النووي ستسرعه، لأن طهران ستشعر بأنها قوية وأكثر تحررا مما كانت في الماضي" حسب تعبيره.

وقدر أن الأمر في "ميزان القوى والمصالح العالمي، لا يبدو أنه توجد قوى دولية لها قدرة أو رغبة في منع هذا التطور، ما يترك في الساحة كلا من إسرائيل وإيران وحدهما لحرب عديمة الحدود تنتقل الآن إلى مستويات علنية وعنيفة أكثر مما كانت عليه في الماضي".