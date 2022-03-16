الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢
١١:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الوفد الروسي: المفاوضات مع أوكرانيا تجري بصعوبة وبطء

الوفد الروسي: المفاوضات مع أوكرانيا تجري بصعوبة وبطء
الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوفد الروسي في المفاوضات الروسية الأوكرانية، فلاديمير ميدينسكي، أن المفاوضات مع أوكرانيا تجري بصعوبة وبطء.

العالم - روسيا

وقال: "المفاوضات تجري بصعوبة وبطء. بالطبع نريد أن يجري كل ذلك أسرع، وهذا هو السعي الخالص من قبل الجانب الروسي. نريد تحقيق سلام بأسرع ما يمكن".

وذكر أن "الهدف الرئيسي لمجموعة المفاوضات يتمثل في إيجاد من بين العدد الهائل من القضايا المعقدة تلك التي يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنها والاعتماد عليها ووضع هذه القضايا المشتركة على جدول الأعمال، وبالتالي التحرك تدريجيا - خطوة بخطوة - نحو النتيجة وهي إبرام سلام يناسب شعوبنا".

وأشار إلى أنه لا يريد التركز على الصعوبات التي تواجهها عملية المفاوضات، موضحا: "إن سعي دولتنا والمهمة التي طرحها الرئيس هي تحقيق السلام على أرض أوكرانيا، فهي دولة مسالمة ومحايدة وودية تجاهنا لا تعد موطئ قدم عسكري للناتو وليست بؤرة لتلك القوى التي تريد الإضرار ببلدنا".

وأضاف ميدينسكي في الوقت ذاته "يوجد هناك تقدم ما في بعض المجالات ولكن ليس في كل المجالات".

وأكد أن الحديث يدور خاصة عن "الحفاظ وتطوير الوضع الحيادي لأوكرانيا ونزع السلاح، كما يتم بحث مجموعة من المسائل المتعلقة بعدد العسكريين الأوكرانيين".

وأضاف: "تقترح أوكرانيا صيغة نمساوية أو سويدية لدولة حيادية ومنزوعة السلاح. والمسألة المركزية بالنسبة لنا هي وضع القرم ودونباس. وكذلك سلسلة من المسائل الإنسانية بما فيها جعل أوكرانية بعيدة عن النازية وحقوق السكان الناطقين باللغة الروسية ووضع اللغة الروسية".

روابط ذات صلة

لافروف: روسيا مستعدة للبحث عن أي حلول لضمان أمنها وأوكرانيا وأوروبا عدا تمدد الناتو

موسكو: الإدارة الأمريكية تسعى لكسب النقاط من خلال رهاب روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بأشد العبارات: هيومن رايتس ووتش تندد بإعدام السعودية لـ 81 شخصا

ارتفاع مهول في أعداد المصابين بالسكري في اليمن

أمر ملكي بإعدام مواطنين سعوديين

مساعد الرئيس الايراني يؤكد على انتهاج الدبلوماسية والميدان معا

حماس تدعو إلى المشاركة الفاعلة في جمعة "فجر الحرائر"

نادي الاسير: اضراب الاسرى عن الطعام أصبح قراراً حتمياً