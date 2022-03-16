ضربة اربيل تنهي الحماية الاميرکية لأمن 'اسرائيل'

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ويقول باحثون سياسيون ان استهداف مقر المؤامرات الصهيونية في اربيل والذي يقع قريب السفارة الاميركية، اثبت ان اميركا لن تستطيع بعد اليوم حماية أمن "اسرائيل".

ويوضح کتاب سياسيين ان الولايات المتحدة تسعی تأمين أمن "اسرائيل" بأي شكل من الاشكال، لكن التطور الذي احدثه محور المقاومة غيّر المعادلات.

ويضيف کتاب سياسيين ان طائرة محور المقاومة، دخلت الاجواء الاسرائيلية لمدة 40 دقيقة واخترقت جميع المنظومات الاسرائيلية، اما المسيرات اليمنية فاخترقت جميع المنظومات الاميركية والبريطانية والاسرائيلية ووصلت الی الامارات.

ويؤکد باحثون سياسيون ان "اسرائيل" أصبحت اليوم تعرف سقف المواجهة، ففي الجانب الايراني، الان اصبحت امريكا هي التي تحاول الوصول الی اتفاق مع ايران، وفي اوكرانيا فشلت رهانات اميركا والناتو امام قدرات روسيا وهذا يثبت سقوط جميع الخطوط الحمر.

ويشير کتاب سياسيين الی ان العنصر المهم في تطور قدرات ايران، هو ما اعلنه قائد فيلق القدس بحرس الثورة الاسلامية إسماعيل قاآني وهو تبادل الخبرات بين محور المقاومة، فما تحصل عليه المقاومة في لبنان، يصل الی المقاومة في اليمن والعراق واليمن وهذا ما طور مفاهيم المقاومة.

ويقول خبراء استراتيجيين ان الولايات المتحدة باتت منكفئة في المنطقة، فالخروج المذل من افغانستان واللااستقرار في الحد الادنی في العراق، وعدم انجاز انجازات جدية علی مدی 11 عام في سوريا وعدم حسم المعركة في اليمن من جانب وتنامي قدرات المقاومة في لبنان وفلسطين من جانب اخر أسست لانكفاء اميركي كبير في المنطقة.

ويوضح خبراء عسکريين ان الانشغال الاميركي الكبير في الحرب الاوكرانية جاء ليثقل كاهل الولايات المتحدة فروسيا شنت هذه المعركة لكنس امريكا من اوكرانيا والتأسيس لعالم جديد.

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