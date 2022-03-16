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نازنين زاغري المتهمة بالتجسس لجهات أجنبية ومعادية يتم اليوم تسليمها الى الحكومة البريطانية بعد انقضاء فترة عقوبتها بالسجن

الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

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