ضرورة وضع حد للفاشية العالمية وانهاء الحروب العدوانية

العالم - خاص بالعالم

وتساءل دودين في حديث لقناة العالم:"هل سيستمر حلف الشمال الاطلسي باعتماد استراتيجية الهيمنة الكونية؟".

وأضاف دودين: انا لاأری توجهاً نحو الواقعية السياسية، فعندما استمع الی النازي (السنيناتور الاميركي ليندسي غراهام) وهو يطالب الادارة الاميركية باغتيال الرئيس الروسي، لا انسی بأن الادارات الاميركية هم قتلة (رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية سابقاً) باتريس لومومبا، وهم قتلة (الرئيس التشيلي الأسبق) سلفادور أليندي.

وأكد ان الشرطة الاميركية قتلت 1836 مواطن اميركي من أصول افريقية و872 مواطن اميركي من أصول اسبانية، فهل تم تقديم القتلة للعدالة؟ لا".

وأوضح ان السلطات الاميركية تعتمد سياسة ارهاب الدولة ضد شعبها وتعتمد سياسة الحروب العدوانية لتحقيق الاحلام الهتلرية للنازيين الجدد بالهيمنة الكونية.

واستبعد رضوخ الاميركان لاعتماد القوانين والاعراف الدولية والقبول باتفاقيات متكافئة فعندما يسرقون هؤلاء القمح السوري وهو غذاء الاطفال، لايمكن قبول ان تمايل هؤلاء نحو الواقعية السياسية.

وأكد دودين علی ضرورة توحيد كافة القوی المناهضة للفاشية والحروب العدوانية من أجل حماية الحضارة الانسانية والسلام العالمي ولايحصل هذا الا بتطور قوی روسيا والصين وايران وكافة القوی المناهضة للفاشية والحروب العدوانية.