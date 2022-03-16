بوتين يؤكد إنه لا يريد إحتلال أوكرانيا وكييف ترفض مقترح الدولة المحايدة

العالم - أوروبا

وكانت موسكو قد طلبت بادئ الأمر التصويت على النص الأربعاء، لكنّها عادت وغيّرت رأيها، وطلبت أن يتم التصويت على النص الخميس، وفق دبلوماسيين.

وكان السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قد أعرب، في وقت سابق، خلال لقاء مع الصحافة، عن أسفه لأنّ فرنسا والمكسيك تخلّتا عن عرض مشروع القرار حول المساعدة الإنسانية على التصويت بعد 15 يوماً من المناقشات، وفضّلتا طلب تصويت مباشر عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

هذا وقال الرئيس الروسي بوتين: إن النظام الموالي للنازية في كييف يمكن أن يحصل على أسلحة نووية بالمستقبل المنظور لاستهداف روسيا

وأكد بوتين في تصريحات تلفيزيونية عصر الأربعاء، أن وجود القوات الروسية بالقرب من مدينة كييف ليس هدفه احتلال أوكرانيا

وتابع : لن نتخلى عن حيادية أوكرانيا ونزع سلاحها والقضاء على النازية هناك

وأشار الرئيس الروسي الى العقوبات الغربية على إقتصاد بلاده و قال: سنتوجه إلى الأسواق الدولية الناشئة بسبب الضغوط والعقوبات

في السياق قال وزير الخارجية الروسي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، إن موسكو تشدد على ضرورة نزع السلاح لكي تتمكن جميع فئات الشعب الأوكراني من العيش بسلام.

ميدانيا وبشأن تطورات الحرب، قال الرئيس الأوكراني عبر الفيديو للكونغرس الأمريكي: إن روسيا أطلقت ألف صاروخ على أوكرانيا ونطالب برد عالمي على هذا الرعب

وأضاف زيلنسكي: لديكم مقاتلات وأنا كررت من قبل نحن في حاجة لحماية سماء أوكرانيا

وتابع الرئيس الأوكراني للكونغرس الأمريكي : أريد منكم فرض حزمة عقوبات جديدة لإيقاف الآلة الحربية الروسية

من جهة ثانية، قالت أوكرانيا إن قواتها شنّت هجوما مضادا في بعض المناطق، مما سمح بتغيّر جذري للأوضاع الميدانية. وفي المقابل، قالت روسيا إنها دمّرت عشرات المواقع العسكرية خلال 24 ساعة، وواصلت قصف العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى كبيرة محاصرة على غرار خاركيف (شرق) وماريوبول (جنوب).

وفي الجانب السياسي، رفضت أوكرانيا مقترحا لتحولها إلى دولة محايدة على غرار النمسا أو السويد، ويأتي ذلك ردا على تصريحات الكرملين بأن من شأن الاتفاق على هذه الصيغة أن يكون حلا وسطا لإنهاء الصراع.

كما قال رئيس الوزراء البريطاني: نحن أوضحنا مع حلفائنا لبوتين أن من المستحيل أن تنضم أوكرانيا إلى حلف الناتو في أي وقت قريب.

و أدرجت سويسرا أكثر من 200 شخصية وشركة روسية بقائمة العقوبات

في هذه الأثناء، وبينما تؤكد الدول الغربية أنها مستمرة في إمداد كييف بالأسلحة، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تخصيص مساعدات إنسانية وعسكرية لأوكرانيا بقيمة 13.6 مليار دولار.

من جانبه كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أنه كان يعتقد في البداية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد فقط «التفاوض» عندما أرسل قواته إلى الحدود الأوكرانية، وأنه «فوجئ» باتخاذ الكرملين قرار الحرب.

في السياق، وفي رسالة عبر الفيديو بثه المكتب الرئاسي في كييف الثلاثاء، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن الحرب مع روسيا، ومآلات هذه الحرب، ورفض الناتو والاتحاد الاوروبي ضم بلاده الى التكتلين، وكيف تركت امريكا واوروبا والغرب زيلينسكي ليواجه مصيره لوحده.

وقال زيلينسكي "سمعنا لسنوات أن الأبواب مفتوحة للانضمام الى الناتو، لكننا سمعنا أيضا أنه لا يمكننا الانضمام الى الناتو، هذه هي الحقيقة ويجب أن نعترف بها.. أنا سعيد لأن شعبنا بدأ يفهم ذلك ويعتمد فقط على قوته".

كما اعرب زيلينسكي عن أسفه لأن الناتو "الذي يبدو مذهولا بسبب الهجوم الروسي "يرفض إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.. ونسمع ذرائع مفادها أن الحرب العالمية الثالثة يمكن أن تبدأ إذا أغلق الناتو مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية".

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم 21 من هذه الحرب:

الرئيس الأوكراني أمام الكونغرس الأمريكي: نقاوم العدوان الروسي منذ 8 سنوات

وزير الخارجية التركي: سأزور أوكرانيا غدا ضمن جهودنا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.. ندعم مسار المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية تواصل محاصرة مدن سومي وليبدين وأختيركا

السفارة الأميركية في كييف: القرم أوكرانية، ولن نعترف باحتلال روسيا غير الشرعي للأراضي الأوكرانية.

رئيس وفد التفاوض الروسي: هدفنا من المفاوضات مع كييف لم يتغير، ونحن بحاجة إلى أوكرانيا سلمية ومحايدة ومستقلة.

المدعية العامة الأوكرانية: ارتفاع عدد الأطفال الذين قتلوا نتيجة الغزو الروسي إلى 103.

لافروف: هناك أملا في التوصل لحل وسط خلال المحادثات الروسية الأوكرانية

وزارة الدفاع الروسية: قواتنا دمرت 130 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.