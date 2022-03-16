زيلينسكي: المفاوضات مع روسيا تبدو أكثر واقعية وتحتاج المزيد من الوقت

العالم - خاص بالعالم

وفي بادرة تسوية كبيرة أقر زيلينسكي أن بلاده لن تتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لكنها مستعدة لقبول ضمانات أمنية من الغرب. أكد كذلك أن المواقف خلال المفاوضات مع روسيا تبدو بالفعل أكثر واقعية، لكن لا تزال هناك حاجة الى الوقت لتكون القرارات في صالح أوكرانيا.

مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك قال إن 'تناقضات عميقة' لا تزال تعتري المفاوضات التي ستتواصل الأربعاء مشددا على أن التوصل إلى 'تسوية' لا يزال ممكنا. وأضاف ان ما يجري عملية تفاوضية معقدة وشاقة للغاية. لكن بطبيعة الحال التسوية ممكنة'.

من جهته رأى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن من السابق لأوانه التنبؤ بإحراز تقدم في المحادثات، واصفا العملية التفاوضية بالصعبة، لكنه اعتبر استمرار المحادثات نقطة إيجابية.

وتطالب كييف بوقف لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية. وترى موسكو أن عضوية أوكرانيا في التحالف الغربي تمثل تهديدا وطالبت بضمانات بعدم انضمامها أبدا.

وأعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقوم بأول زيارة له إلى أوروبا منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا لمناقشة الأزمة مع الشركاء في حلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل.وسيحضر بايدن اجتماع قادة الحلف في مقر التحالف العسكري ببروكسل في الرابع والعشرين من الشهر الجاري

وقال مسؤولون ودبلوماسيون إن حلف الأطلسي سيطلب من قادته العسكريين وضع خطط لتبني طرق جديدة لردع روسيا عن أي عمل عسكري في المستقبل، بما يشمل زيادة القوات والدفاعات الصاروخية في شرق أوروبا.

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