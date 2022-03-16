مشاهد لهجوم واسع على مواقع التحالف السعودي في محافظة حجة

قناة العالم
الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢
١٢:٤٧ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي ونظيره التركي
عملية هجومية واسعة للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في حيران وبني حسن في محافظة حجة
مشاهد لعملية هجومية واسعة للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في حيران وبني حسن في محافظة حجة
مشاهد لهجوم واسع على مواقع التحالف السعودي في محافظة حجة
نازنين زاغري المتهمة بالتجسس لجهات أجنبية ومعادية يتم اليوم تسليمها الى الحكومة البريطانية بعد انقضاء فترة عقوبتها بالسجن
الخارجية الأمريكية تقول واشنطن لا تطلب من الحلفاء الاختيار بينها وبين الصين بشأن قبول اليوان بديلا للدولار في مبيعات النفط
الرئيس رئيسي يؤكد لبردي محمدوف ان تركمنستان يمكنها الاعتماد دائما على صداقة ايران ومودتها طويلة الأمد
الرئيس الايراني رئيسي يؤكد لبردي محمدوف عزم ايران الدائم على بسط التعاون مع تركمنستان في المجالات السياسية والامنية وقطاع الطاقة
الرئيس الايراني رئيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الوطني التركمنستاني بردي محمدوف ويهنئه باجراء الانتخابات الرئاسية في تركمنستان
وزير الخارجية الإيراني في تغريدة: الكرة اصبحت في ملعب أميركا اكثر من اي وقت مضى لكي تقدم الاجابات اللازمة لانهاء المحادثات بنجاح
مشاهد لهجوم واسع على مواقع التحالف السعودي في محافظة حجة
الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
مع الحدث
غطرسة الكيان وتلقيه للضربات المتزامنة
الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:١٦
أهم الأخبار
محادثات فيينا.. مرحلة اللمسات الأخيرة
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨
أهم الأخبار
المعابر غير الشرعية في شمال سوريا شريان إمداد للمجموعات الإرهابية
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١
أهم الأخبار
الحرب السيبرانية.. تثبت ضعف بنية الاحتلال وهشاشتها
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠
أهم الأخبار
أهل النقب بين الصمود وتهويد الإحتلال
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥
أهم الأخبار
غطرسة الكيان وتلقيه للضربات المتزامنة
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
بالفيديو...
حديث حول استئناف المفاوضات النووية بعد حصول موسكو على ضمانات أميركية
شاهد.. هكذا حلقت صواريخ روسيا المجنحة في سماء كييف
شاهد/ عملية هجومية على مواقع الجيش السعودي في حجة
بالفيديو...
زيلينسكي: المفاوضات مع روسيا تبدو أكثر واقعية وتحتاج المزيد من الوقت
من هي نازنين زاغري وما كان جرمها؟
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 16-03-2022
مقالات و تحليلات
غربال «السيادة» العراقي: شمس العمالة البارزانيّة لا تُغطّى
صحيفة أمريكية: تنسيق سعودي ــ صيني لبيع النفط بـ«اليوان»
50 ألف ملتحق بـ«التسوية» شرقيّ الفرات.. «قسد» تصعّد حراكها المضادّ
إلى متى يبقى المسار الإجرامي بحق المستضعفين في السعودية مستمراً برعاية دولية؟
"مجزرة السبت" تعيد ابن سلمان إلى مربعه الذي وضع نفسه فيه
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.