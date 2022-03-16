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مشاهد لعملية هجومية واسعة للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في حيران وبني حسن في محافظة حجة

الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

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