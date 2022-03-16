شاهد.. هكذا حلقت صواريخ روسيا المجنحة في سماء كييف

العالم - خاص بالعالم

صواريخ روسيا المجنحة تحلق في سماء كييف، لتسقط في اهدافها، الدمار بدأ يظهر على عاصمة الاوكرانيين، والنيران اندلعت في الأبنية، بالقرب من كييف وعلى بعد 15 كيلومترا بالتحديد، تتمركز القوات الروسية التي عمدت الى توسيع نطاق سيطرتها في شمال وشرق وغرب العاصمة، ونيران مدفعيتها باتت تطال كل المناطق المحيطة، في خاركيف شرقا رعدت أقوى الانفجارات ليلا، وفي النهار اتضحت معالم القصف، خدمة الطوارئ الاوكرانية تتحدث عن مقتل 500 مدني على الأقل من سكان خاركيف منذ بدء الحرب، وتدمير نحو ستمائة مبنى بالكامل.

اما في ماريوبول الساحلية جنوبا فالمعارك تحولت الى قتال شوارع، بعد ان تمكنت القوات الروسية من اختراق الجبهة الغربية للمدينة، وسط تأكيد السلطات الاوكرانية بأن الروس سيطروا على أحد مشافي المدينة وأخذوا جنودها الجرحى كأسرى، بينما تمكن قرابة 20 ألف مدني من سكان المدينة من المغاردة.

والى الشمال الشرقي تكاد الغارات الروسية على ميكولايف لا تتوقف، لتفسح الطريق امام القوات القوات الروسية التي تواصل تقدمها للوصول الى المحطة النووية الجنوبية شمال غرب المدينة.

قوات دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتان تواصل ايضا تقدمها من الجانب الشرقي واخترقت الدفاعات الاوكرانية جنوبي مدينة غورلوفكا، محاولة تطويق واحتواء القوات الأوكرانية المتواجدة غربي مدينة دونيتسك.

وفي شمال شرق اوكرانيا نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لاستخدام طائرات بدون طيار لتدمير المعدات العسكرية الأوكرانية ومستودعات الذخيرة في منطقة تشيرنيغوف، وتحدثت عن تدميرها 130 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الساعات الماضية.

في المقابل تحدثت هيئة الأركان الأوكرانية عن شنها ضربات جوية استهدفت طوابير من العتاد العسكري للقوات الروسية واسقاط عدد من المقاتلات الروسية في مناطق مختلفة من البلاد.