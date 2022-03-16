حديث حول استئناف المفاوضات النووية بعد حصول موسكو على ضمانات أميركية

العالم - خاص بالعالم

وأكد لافروف:"حصلنا على ضمانات خطية من واشنطن بأن العقوبات لن تمسّ التعاون الروسي مع إيران في المجال النووي. ليس صحيحا ان روسيا هي من اعاقت التوصل إلى اتفاق. الاتفاق النهائي لم يحصل بعد على موافقة بعض العواصم المعنية وموسكو ليست من بينها.

الضمانات التي يتحدث عنها لافروف لم يتّضح بعد ما إذا كانت كافية وحدها لإعادة تحريك عجلة المفاوضات في ظلّ الحديث المتكرِّر عن قضايا ما زالت عالقة، واتهام طهران واشنطن بافتعال عقبات وسط تأكيدها على ان الكرة الان في الملعب الاميركي.



وقال عبد اللهيان:"روسيا لا تعيق مفاوضات فيينا وهي ستكون إلى جانب إيران كما فعلت في السنوات الأخيرة مضطلعة بدور إيجابي في المباحثات للتوصل إلى اتفاق متين. على واشنطن ان تخفض من مطالبها المبالغ بها".



كما اكد عبداللهیان في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي أنه سيتمُ وضعُ اللمساتِ الأخيرة على اتفاقٍ جيدٍ وقويٍ ودائم تدعمُهُ كلُ الأطراف في فيينا اذا كانَ الجانبُ الأميركي واقعياً.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإنّ إحياءَ الاتفاقِ النووي باتَ وشيكاً معتبرة ان العقبة التي نشأت مؤخرا في محادثات فيينا سببها العقوبات على روسيا.

وأكد رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية:" تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بشأن تلقي ضمانات من الولايات المتحدة اسعدتني، وآمل أن نتوصل إلى اتفاق قريب. العقبة التي نشأت مؤخرا هي نتيجة العقوبات على روسيا وتسبب ذلك بحالةٍ من الغموض".



ياتي هذا فيما اعلنت الخارجية الروسية تقدم في وضع اللمسات النهائية لإحياء الاتفاق النووي في حين اشارت الى اضافة بنود جديدة تتعلق بحماية المشاريع المنصوص عليها في الاتفاق بما فيها التعاون بين ايران وروسيا في محطة بوشهر النووية.



وكان الاتحاد الاوروبي اعلن الجمعة الماضي تعليق محادثات فيينا بسبب شروط روسية جديدة غير ان موسكو نفت الامر في حين ارجعت طهران السبب الى واشنطن.

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