إيران تفرج عن نازنين زاغري المدانة بتهمة التجسس

العالم - خاص بالعالم

السلطات الإيرانية سلمت نازنين زاغري الى مسؤولين بريطانيين، ومنحتها جواز سفرها بعد الافراج عنها. وكانت زاغري اعتقلت في مطار طهران عام 2016، وحكمت عليها محكمة الثورة بالسجن بتهمة التجسس اضافة الى المواطن الايراني انوشة عاشوري.



واثر الافراج عنها نقلت زاغري الى مطار الامام الخميني قدس سره بطهران وتم تسليمها الى الجانب البريطاني مقابل الافراج عن معتقل ايراني ومبلغ مجمد لايران في بريطانيا، قدره 530 مليون دولار.



نازنين زاغري مواطنة بريطانية من اصل ايراني، اعتقلت في الثالث من نيسان أبريل عام الفين وستة عشر من قبل الامن الايراني في مطار الإمام الخميني قدس سره. ومن خلال عضويتها في شركات ومؤسسات اجنبية، شاركت زاغري في تخطيط وتنفيذ مشاريع اعلامية وسيبرانية بهدف الاطاحة بالجمهورية الاسلامية، بهدف تحقيق أهداف أعداء الثورة .

وكانت زاغري احد رؤوس الشبكات الرئيسية لمؤسسات مناهضة للنظام الاسلامي في ايران ونفذت انشطتها الاجرامية على مدى اعوام طويلة بتوجيه ودعم اجهزة اعلامية وتجسسية تابعة لحكومات اجنبية.



وكان من المفترض ان تبقى زاغري في السجن نظرا لملف اخر مفتوح ضدها الا انه وبمساعدة من السلطة القضائية وبضمان كفالة امضت قسما من محكوميتها تحت المراقبة الالكترونية.



اما زوج نازنين فهو بريطاني الاصل وكان مسؤولا عن تدريب شبكة /بي بي سي/ باللغة الفارسية للصحافة على الإنترنت، والذي يهدف إلى جذب وتدريب الناس على الأنشطة الدعائية ضد إيران،



وكيفية استخدام الأسماء المستعارة واستخدام برامج تشفير المعلومات ، وجميعها تقنيات كانت من بين العناصر التي تم تضمينها في هذه التدريبات وأساتذة هذه الدورة ..

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