لهذا السبب ..مدينة مشهد المقدسة وجهة الايرانيين في عطل رأس السنة

العالم - مراسلون

عشرات القطارات تقف بمحطتها الأخيرة شمال شرقي إيران يوميا، فبعد رفع قيود حركة السفر، قصد الملايين من الإيرانيين المدينة المقدسة، الوجهة السياحية الأولى لهم أيام عيد النوروز، رأس السنة الشمسية.

وقالت احد المواطنات: "أتيت من طهران برفقة أسرتي حيث نحرص علی التواجد في مدينة مشهد و مرقد الإمام الرضا للمشارکة في حفل بدء العام الإيراني الجديد".



5 أيام هي العطلة الرسمية في عيد النوروز لكنها تمتد على مدى أسبوعين عادة واكثر، حيث يشكل السفر والنزهة والرحلات المحلية داخل البلاد وخارجها، أبرز نشاط للمواطنين مع بداية الربيع الذي يصادف المناسبة سنويا.

جواد معراجي فر وهو مدير العلاقات العامة في محطة قطار مشهد: " تتم يوميا نحو 80 رحلة من 27 مدينة إيرانية إلی محطة مشهد خلال أيام عطلة رأس السنة حيث يتم نقل نحو 87 الف مواطن علی مدار الساعة حیث طاقمنا في حالة تأهب قصوی لتنظيم الرحلات".



المرافق العامة في مشهد وقطاع الطيران والقطارات والباصات تستنفر طاقاتها لاستقبال مليونين من المسافرين، بعد مرور عامين على ترافق جائحة كورونا مع اعيد النوروز".



أيام قليلة تفصل الإيرانيين عن أبرز مناسبة وطنية تراثية تشکل مصدر الفرح والتجديد لهم، ويتوقع مسؤولون محليون عن وصول عشرة ملايين زائر للمدنية المقدسة خلال هذه الايام.



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