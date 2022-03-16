الاتحاد التونسي للشغل يعلن التمسك بدوره في صياغة القرار الوطني

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الاتحاد العام التونسي للشغل أبرز القوى النقابية في تونس أعلن في اجتماع حاشد بانصاره تمسكه بدوره في صياغة القرار الوطني معتبرا الرئيس قيس سعيد لن يستطيع بمفرده إخراج البلاد من ازمتها.



حركة النهضة التي تدعم حراكا سياسيا في معارضة قيس سعيد تتصدر واجهته حملة مواطنون ضد الانقلاب قالت إن الخروج من مربع الأزمة يتطلب عودة البرلمان للتوافق بشأن خارطة طريق تؤدي إلى انتخابات تشريعية مبكرة.



موجّهاً الانتقادات التي تطاله مؤخرا بضعف يد الدولة في ضرب الاحتكار وتوفير المواد الاستهلاكية للتونسيين قال الرئيس قيس سعيد انه يعمل باياد ثابتة لا مرتعشة مؤكدا ان مواجهة المضاربين والمحتكرين لن تكون حملة سياسية بل سياسة دولة.



حراك سياسي ينتظر تطوره مع اقتراب الاستحقاقات المضمنة بخارطة الطريق التي اعلنها سعيد نهاية العام الماضي.

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