السودان.. ضبط كمية كبيرة من الأسلحة قادمة من إحدى دول الجوار

العالم- السودان

وأشار مدير شرطة الولاية الشمالية اللواء شرطة حقوقي إسماعيل الصادق عبد الرحيم، إلى أن "ضبطية الأسلحة والذخائر والدانات وقاذفات الصواريخ تأتي ضمن الخطط الإطارية الموضوعة لتأمين الولاية الشمالية من قبل رئاسة قوات الشرطة السودانية وشرطة الولاية ولجنة أمنها".

وأضاف: أن الأجهزة الأمنية في الولاية الشمالية تعمل بكل تعاون وتنسيق وتناغم من أجل حماية الوطن ومواطن الولاية من كافة المهددات الأمنية.

من جهته، أشاد والي الشمالية المكلف عوض أحمد محمد في تصريح لوكالة أنباء السودان، خلال زيارته لرئاسة إدارة شرطة مكافحة التهريب بدنقلا للوقوف على إنجاز القوات المشتركة، بجهود شرطة الولاية والأجهزة الأمنية الاخرى، مؤكدا دعمهم الكامل لها وهي تقوم بواجبها كاملا في بسط الأمن والإستقرار والطمأنينة وتأمين الولاية الشمالية من جميع المهددات الأمنية.