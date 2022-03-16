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السلطة القضائية في إيران تؤكد الإفراج عن زاغري وآشوري

السلطة القضائية في إيران تؤكد الإفراج عن زاغري وآشوري
الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران "ذبيح الله خدائيان" الإفراج عن الجاسوسة مزدوجة الجنسية الإيرانية-البريطانية "نازنين زاغري"، وأيضا الإفراج عن المدان بتهمة التآمر مع الأجهزة الاستخبارية الأجنبية "أنوشه آشوري".

العالم - إيران

وأوضح "خدائيان" في تصريح له اليوم الأربعاء أن "السيدة زاغري" قضت كامل فترة العقوبة بالسجن 4 سنوات التي صدرت ضدها، وبذلك فقد تم الإفراج ورفع قيود السفر عنها.

وأضاف أن "السيد آشوري" أيضا صدر قرار الإفراج عنه بعد قضاء نحو 4 سنوات و7 أشهر من مجموع فترة العقوبته بالسجن 10 أعوام.

وتابع أن الأخير تقدم بطلب الإفراج المشروط عنه، بعد سداد المبالغ التي كان قد تلقاها إزاء خدماته التجسسية لصالح الأجهزة الاستخباراتية الأجنبية؛ لتشمله "رأفة الحكم الإسلامي" ويتم الإفراج المشروط عنه رعاية لظروف العمر و وضعه الصحي.

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