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احتفال للمعارضة البحرينية حول الذكرى الـ 11 لدخول الجيشين السعودي الاماراتي الى البحرين وتأبينا لشهداء مجزرة شعبان الكبرى في القطيف

الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

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