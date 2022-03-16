شاهد..البحرين مابين الاحتلال السعودي والصهيوني

العالم - ابناء الديرة

عبر البحريون في الذكرى الـ11 للغزو السعودي لبلادهم عن رفضهم لهذا الغزو بطرق متعددة، حيث نشروا فيديدو يتضمن: "في الـ14 مارس 2011 ونزولا عند النداء العاجل للسلطة البحرينية، دخلت قوات ما يسمى "درع الجزيرة" بذريعة حفظ المنشآت ليبدأ معها مسلسل جديد من القمع الوحشي،وجزيرة سترة كانت اولى حلقات هذا المسلسل".

وفي هذا السياق قال الاعلامي والنشاط السياسي ابراهيم المدهون: إن الشعب البحريني الذي صوت على استقلالية البحرين وبحث تكون ذات سيادة ومستقلة لايمكن ان تكون البحرين تابعة للسعودية او لاميركا.

واضاف، أن الشعب البحريني يعتبر التدخل السعودي في البحرين هو تدخل سافر وهو الاجهاض للحراك المطلبي الشعبي في البحرين، وعلى اثره حصلت عدة مجازر منها مجزرة سترة ومجزرة الدوار وتم عسكرت مناطق البحرين.

وشدد المدهون ان التدخل السعودي في البحرين عام 2011 قد صادر القرار السيادي في البلد، ذلك بتسليم العائلة الحاكمة القرار في البحرين الى السعودية.

وشدد المدهون على ان البحرين يعتبر محتل من الجانب السعودي والصهيوني وكلاهما يرجع الى مصدر واحد وهو الوصايا الخارجية من قبل الولايات المتحدة الاميركية التي تحكم دول الخليج الفارسي.