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قيادي بالحشد: ما حدث في البحرين كارثة بحق الإنسانية

قيادي بالحشد: ما حدث في البحرين كارثة بحق الإنسانية
الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

أقامت المعارضة البحرينية في محافظة الموصل بالعراق حفلا خطابيا في الذكرى السنوية الـ 11 لدخول الجيشين السعودي والاماراتي للبحرين وتأبينا لشهداء مجزرة القطيف التي أقدمت السلطات السعودية على إعدامهم.

العالم - العراق

وقال القيادي في الحشد الشعبي ابو موسى السلماوي، اليوم الاربعاء، في كلمة له القاها خلال الحفل، إن "السعودية قمعت المتظاهرين بطلب من السلطات البحرينية"، مؤكدا أن "ما حدث في البحرين قبل 11 عاما كارثة بحق الإنسانية وليس هناك من يستنكر هذه الحادثة".

وأضاف السلماوي أن "النظام السعودي أعدم 82 شابا يطالب بحقوقه المشروعة وسط صمت من منظمات حقوق الإنسان".

فيما أكدت النائب منتهى عبد الوهاب، والتي حضرت الحفل أن "الاحتلال السعودي للبحرين مارس ابشع انواع القتل والتنكيل بالشعب".

يأتي ذلك بعد إقامة أهالي مدينة البصرة مجلسا للعزاء تضامنا مع أهالي شهداء القطيف في السعودية.

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