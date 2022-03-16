وزير الصناعة الايراني: نتطلع إلى اقتصاد لا تقيده حدود

العالم - من طهران

إستضافت قناة العالم الاخبارية وزیر الصناعة والمناجم والتجارة الايراني رضا فاطمي أمین خلال برنامج "من طهران" للحديث عن تنمية العلاقات التجارية بين ايران ودول الجوار.

اليكم نص المقابلة:

العالم: استراتيجية الحكومة الجديدة برئاسة السيد ابراهيم رئيسي في مايتعلق بتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول الجوار وبشكل عام في المنطقة ماهی الاستراتیجیة؟

فاطمي أمین: نحن وضعنا في الإعتبار ثلاثة استراتیجیات من أجل علاقاتنا الخارجیة، في قطاع الإقتصاد تُعتبر النقطة الأولی هي النظرة الشاملة التي تتمثّل في أن تکون مرآة الإقتصاد الایراني أکبر من حدودها، بعبارة أخری علینا أن نسعی خلف إقتصاد یعتمد ویستند علی هیاکله الداخلیة الا أنّه یتطلّع إلی الخارج ولا یُقیّد في حدوده، وبکلمات أخری أیضاً یدخل الأنشطة الإقتصادیة بمستوی أکبر من حدوده.

وتابع: نحن وضعنا ثلاثة أهداف أو ثلاث استراتیجیات ونتحرّك بإتّجاهها، إستراتیجیتنا الأولی هي ربط الأعمال ببعضها ببعض، بمعنی أنّه لو بقیت العلاقات بین ایران وسوریة في مستوی الحکومة بالحکومة الأخری لن یحصل الإقتصاد علی العمق المنشود، بل یجب ایجاد الصلة والترابط بین الأعمال في ایران ونظیراتها في سوریة، کما یجب إقامة هذه الصلة بین الأعمال الایرانیة ونظیراتها العمانیة، هذه النقطة تحظی بأهمّیة فائقة.

وقال فاطمي أمین: إن خلال الأشهر السبعة الماضیة کانت لديّ إتّصالات مع سبع دول، سافرتُ إلی أربع منها بینما حضر مندوبو ثلاث دول أخری الینا، کانت محادثاتنا مع الوزراء ورؤساء الوزارات ونوّاب رؤساء الوزارات، جمیع هذه الدول ماعدا دولة واحدة المستوی الإقتصادي في هذه الدول أقل بکثیر من المستوی السیاسي الراهن، علینا أن نوصل التعاون الإقتصادي إلی مستوی التفاهم السیاسي، إذاً إستراتیجیتنا هنا تکمن في ایجاد صلة بین الأعمال المختلفة في هذه الدول.

أمّا إستراتیجیتنا الثانیة فتتمثّل في وضع إقتصاد ایران في الموقع المناسب من السلاسل الدولیة، ما أقصده هنا هو ألا تکون علاقاتنا الإقتصادیة ثنائیة، مثلاً العلاقات الإقتصادیة بین ایران وعمان أو ایران وأرمینیا وایران وقطر، بل یجب أن نضع في الإعتبار إقامة سلاسل تلعب فیها ایران دوراً مهمّاً، وبالتأکید لن تکون هذه الإستراتیجیة ثنائیة بل متعدّدة الجوانب.

وفیما یخصّ إستراتیجیتنا الثالثة التي نرکّز علیها إضفاء التنوّع علی عملیات التصدیر والإستیراد، فالمنتجات أو المحاصیل المستوردة ألا تکون من عدد من الدول الخاصّة التي تؤدّي بنا إلی مشکلات لاحقاً أو أن نکون معتمدین علی تصدیر سلعة واحدة فقط إلی دولة خاصّة، لهذا یجب أن تکون عملیات التصدیر والإستیراد متنوّعة وهذه الخطوة ستؤدّي إلی زیادة قدراتنا وطاقاتنا الإقتصادیة، والأهم من هذا هو أن تکون ترکیبة المنتجات المصدّرة والمستوردة تشتمل علی تنوّع ، علینا أن نتحرّك من المنتجات الخام إلی المنتجات القائمة علی المعرفة.

هذه المحاور الثلاثة أو بالأحری الاستراتیجیات الثلاث التي نولیها إهتماماً خاصّاً في علاقاتنا التجاریة الخارجیة وجمیع الأمور التي طرحتها أمامکم والمحادثات التي أجریناها لحسن الحظ تمّ تحدید أمثلتها مع الدول المختلفة کما أنّ برامج الجدولة قد ظهرت وهي في طور التنفیذ ونحن نتابعها.

العالم: یمر نحو سبعة أشهر او ستة أشهر من حكومة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ما مستوى الصادرات الايرانية خلال هذه الفترة القصيرة؟

فاطمي أمین: لحسن الحظ، إذا ماوضعنا النفط والغاز جانباً، کانت صادراتنا حتّی الأوّل من اسفند، أي العشرین من شباط/ فبرایر أکثر من 45 ملیار دولار، نحن نقدّر أنّه حتّی نهایة العام الایراني، أي بعد أیّام قلیلة، سوف یرتفع الرقم إلی 46 أو 47 ملیار دولار، کان هذا الرقم في العام الماضي قد وصل إلی 35 ملیار دولار، وهذا یعني أنّه قد حققنا زیادة هذا العام قدرها 12 ملیار دولار في تصدیر البضائع غیر النفطیة، هذه الزیادة تشیر إلی قفزة مناسبة جدّاً وأنّ الحظر الإقتصادي بأنواعه لم یکن مؤثّراً جدّاً ، بالطبع نحن بدورنا قد تعلمنا کیف نعمل مع وجود الحظر الإقتصادي.

حسناً، العمل الأوّل الذي قمنا به في الحکومة الجدیدة تمثّل في تسهیل عملیات التصدیر، خلال شهر أیلول/ سبتمبر الماضي حددنا حوالي خمسة وعشرین مانعاً خلال شهر أیلول/ سبتمبر الماضي فقد عقدنا إجتماعاً مع المعنیین واستمعنا إلی هواجسهم واتفقنا علی تنفیذ الأعمال المطلوبة.

حالیاً، بإمکاني القول أنّ أغلب الموانع الموجودة في قطاع التصدیر قد تمّ وضع الموانع الرئیسیة والجدّیة فیها جانباً، کما جرّبنا وسائل وأسالیب متنوّعة في تحویلات الأموال ، کما أنّ عملیات المقایضة إنتشرت بشکل ملحوظ خلال الأشهر الماضیة، وأنواع الأسالیب التجاریة الأخری. شخصیاً آمل أن تزید عملیات التصدیر لدینا خلال العام الایراني القادم وسوف نقوم بتغییر ترکیبة الصادرات لدینا ، علی سبیل المثال، الفولاذ یُعتبر من صادراتنا الرئیسیة وهو مادّة خام نحن بحاجة إلیه في بناء المساکن .

العام القادم ان شاء الله سوف نشهد زیادة في عملیات التصدیر من ناحیة، ومن ناحیة أخری سوف نسعی إلی أن نغیّر في ترکیبة البضائع المصدّرة، مثلاً نسعی وراء المواضیع القائمة علی المعرفة.

العالم: أشرتم الى ثلاثة محاور في الاستراتيجية الجديدة لحکومة الرئيس ابراهيم رئيسي في مايتعلق بتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول المنطقة في هذا الاطار اشرتم الى زيارات متبادلة الى قطر سوريا، سلطنة عمان، أرمينيا هل ما تم التوافق عليه في هذه الزيارات والمحادثات مع الوزراء المعنيين، ماهي المصاديق في هذا المجال؟

فاطمي أمین: يختلف تطبيق هذه الاستراتيجيات من بلد إلى آخر، على سبيل المثال في سوریة، کانت هناك حاجة للجرّارات الزراعیة في هذا البلد، دار الحوار حول قیام الشرکات الایرانیة بتصدیر قطعات وهیاکل الجرّرات إلی سوریة ومن ثمّ إنتاجها هناك سواء للإستهلاك الداخلي وللتصدیر إلی الخارج.

ما هي أهمّیة هذه العمل، دولة کسوریة لدیها التعرفة الجمرکیة تعادل الصفر مع الجامعة العربیة ولدیها علاقات تجاریة مع العدید من الدول ، ونفس الحالة مع عمان وأرمینیا التي لدیها علاقات تجاریة مع دول أوراسیا.

فهذا النوع من عملنا من خلال إقامة رأس مال مشترك یوصل جمیع شبکة إتّصالات بلد المقصد بهذه الدولة کما نستفید نحن من خلال دفع تعرفة جمرکیة أقل، أمّا النقطة الأکثر أهمّیة أنّ صادراتنا سوف تشمل المنتجات القائمة علی المعرفة والمواد والأجهزة المتقدّمة.

العدید من الدول تتّجه حالیاً إلی إستیراد المواد الخام أو المواد النهائیة المصنّعة، علی سبیل المثال أحدهم قال لنا لا تصدّروا الطماطم إلینا کذلك الحال مع معجون الطماطم بل ارسلوا إلینا ماکینات أنتاج معجون الطماطم.

وهذا مثال واحد أشرتُ إلیه، فهذه الخطوات تعمّق من العلاقات بین دولتین، علی سبیل المثال، أرمینیا مرّة أخری، تمّ وضع موضوع الأجهزة المنزلیة علی بساط البحث، ففي جمیع رحلاتي إلی الدول التي أشرتُ إلیها في بدایة حدیثي، رافقني فریق إقتصادي فیها، بلغ عدده 20 أو 30 شخصاً من التجّار والمنتجین، کما أنّه في آخر زیارة لأرمینیا مؤخّراً رافقتني مجموعة من 3 أشخاص من المنتجین الایرانیین والتجّار، وفي ذلك الیوم تبلور إتفاق بین شرکة لإنتاج الأجهزة المنزلیة في ایران ونظیرتها الأرمنیة یتمّ بموجبه تصدیر التکنولوجیا والقطع الرئیسة من ایران إلی أرمینیا التي ستقیم خطّاً لإنتاج الأجهزة المنزلیة التي تقوم أرمینیا بتسویقها في الداخل وأیضاً في دول کبیلاروسیا وروسیا الإتّحادیة وجمیع الدول التي تربطها علاقات تجاریة بأرمینیا.

وهذا ینطبق علی الأدویة أیضاً، علی سبیل المثال، حینما کنّا في سلطنة عمان عبّر المسؤولون فیها عن رغبتهم الکبیرة في أن یتمّ هذا العمل في مجال الأدویة، رافقني فط هذه الزیارة مندوبان لشرکتین لإنتاج الأدویة وهناك بدأت المحادثات وتبلورت الرغبة في التعاون وفي النهایة أصبح العمل حقیقة. إذاً هذه أوّل إستراتیجیة أشرتُ إلیها شخصیاً، وهي إقامة سلاسل عالمیة، عدد من الدول في إنتاج منتج واحد والمشارکة في الإستفادة منه وأن یکون موقع ایران مناسباً في هذه السلسلة.

العالم: هذا ما يعرف بالانتاج المشترك؟

فاطمي أمين: نعم نحن تحدّثنا في قطر عن هذا الموضوع وفي عمان وفي سوریة وأرمینیا أیضاً، وکذلك الحال مع باکستان، هذه العملیة بإمکانها أن تساعد عملیات التصدیر من ایران وتبتعد بلادنا من تصدیر المواد الخام وتقیم عملیة تصدیر ثابتة ومستقرة، والسبب هو أنّکم حینما تقومون بایجاد إنتاج مشترك في بلد ما ، فهذا البلد یکون هو المستفید من هذا الإنتاج، بینما یحدث أحیاناً أن نصدّر أجهزة منزلیة إلی أرمینیا وعمان مثلاً.

وهذه سوق تنافسیة یوجد العدید من الدول التي تقوم بهذا العمل وهذه التجارة من خلال عملیات التصدیر، إذاً فالنتیجة هي أنّ سوقنا لیست مضمونة، ولکن حینما تقوم شرکة ایرانیة بإنتاج مشترك مع نظیرتها العمانیة أو السوریة، ولأنّ هذا المنتج یُعتبر إنتاجاً محلیاً في البلد الثاني، فتزید فرص العمل في البلد کما أنّ حظوظنا في تصدیر التکنولوجیا والقطع المختلفة تزداد وتتهیّأ الأرضیة لهذا العمل، إضافة إلی ماسبق فأنّ هذا الإنتاج المشترك یوفّر إمکانیة زیادة عملیات التصدیر للبلد کما أنب هذه السوق تُعتبر مضمونة لنا لأنّهم یریدون في هذه الحالة زیادة عدد فرص العمل لدیهم إلی جانب دعم ومساندة إنتاجهم المحلي، لهذا فأنّهم سوف یهتمّون بهذه الخطوة وفي نهایة المطاف نحن وهم المستفیدین، بالطبع لدینا عکس هذه الخطوة أیضاً، فقد تحدّثنا إلی المسؤولین العمانیین الذین أبدوا رغبتهم في الإستثمار في ایران وکذلك الحال مع الأرمن والقطریین، ما أسلفته لکم هو فیما یخصّ الإنتاج المشترك، أن تذهب ایران وتستثمر في هذه الدول والعکس صحیح هو أن تأتي هذه الدول وتستثمر في ایران.

العالم: في اطار تنمية العلاقات الايرانية مع دول المنطقة ودول الجوار، ايران خطت خطوات الى الامام لتحسين العلاقات مع الامارات وايضا كانت هناك خطوات من الجانب الاماراتي، وكان هناك حديث بان يكون ممر ترانزيت من الامارات عبر ايران الى تركيا الى اين وصل هذا المشروع؟

فاطمي أمين: أحد المواضیع أو ربّما موضوعان مشترکان، ففي جمیع الأنشطة والأعمال التجاریة یُطرح موضوع تحویل الأموال وموضوع الترانزیت أو العبور. فیما یخصّ الترانزیت فایران تتمتّع بموقع جغرافي ممتاز، علی الأخصّ ممر الشمال – الجنوب الذي یربط روسیا والبحر الأسود والدول الأساسیة، إلی جانب عملیات التصدیر من عمان إلی أوزبکستان، علی سبیل المثال أبدی العمانیون رغبة أکیدة في الدخول إلی میناء جابهار والإستثمار فیه، قمنا بدورنا بتوجیه الدعوة إلیهم کي یقوموا بزیارة للمکان ، وهکذا الحال مع القطریین الذین یودّون کثیراً في زراعة الأراضي خارج حدودهم والحضور في ایران من أجل إنشاء البیوت الخضراء أو الدفیئة أو الذهاب إلی رسیا والقیام ببعض الأنشطة فیها. إذاً، إضافة إلی عملیات التصدیر والتعرفة الجمرکیة علی البضائع والإستثمارات التي تتبلور، فانّ الترانزیت في حدّ ذاته یحظی بأهمّیة ، وللعلم فأنّ الترانزیت یحظی بإهتمام من قبل دولة الإمارات وقطر وعمان وأرمینیا وباکستان إلی حدّ ما ما عدا سوریة البعیدة قلیلاً.

فیما یخصّ دول کقطر وعمان والإمارات وباکستان وأرمینیا فقد کنّا نرغب کثیراً الإستفادة من طاقات موانئها، کما أنّها کانت مهتمّة جدّاً بأن یتبلور الترانزیت ، علی سبیل المثال، بالنسبة لباکستان ، قبل عدّة أشهر حصل هذا الموضوع، فالشاحنات الایرانیة لم یکن بوسعها التحرّك بحرّیة في عمق الأراضي الباکستانیة، ولکن لاحقاً حدث هذا التطوّر وأصبح بإمکانها الذهاب إلی مدینتي لاهور وکراتشي والقیام بعملیات التصدیر، وکذلك الحال مع الشاحنات الباکستانیة التي بدأت تتحرّك بإتّجاه الأراضي الترکیة، ونتیجة لهذا التطوّر بدأ هذا الإتّصال یتشکّل.

العالم: ماهو تقيمكم لاداء قلافة ايران في معرض اكسبو 2020 في دبي؟

فاطمي أمين: للأسف فیما یتعلق بعمل معرض اکسبو والإستفادة منه فقد إتّخذنا قراراً غیر صائب. قبل ثلاث سنوات تمّ التوقیع علی عقود وإتّفاقیات مع مع بعض الشرکات التي قامت بالإستثمار وأنشأت غرفاً کي تحصل علی مدخول.

أصل الفکرة کان خطأ، بمعنی أنّ اکسبو لیس بالمکان الذي تقیمون فیه معرضاً ومن ثمّ تقومون بعملیات بیع وشراء، للأسف بمجرّد أن بدأنا عملنا في أیلول/ سبتمبر الماضي واجهنا عقوداً وُقّعت قبل 3 سنوات والعام الماضي، فقد کانت تلك الشرکة قد حضرت واستثمرت وأخذت غرفة في المکان وبدأت في نشاطها. لم یکن بالإمکان تغییر الأرقام فقد کان ذلك الخطأ إستراتیجیاً في معرض اکسبو.

وخلال هذه الفترة الزمنیة أو بالأحری خلال الشهور الأولی، تمّ تنفیذ بعض الأعمال ، علی سبیل المثال، قامت وزارة التراث الثقافي والسیاحة والصناعات التقلیدیة الایرانیة بإرسال بعض الأفراد کي یقدّموا بعض المعلومات لزائري الغرف المختلفة، الأمر المثیر للدهشة والإستغراب هو أنّ إحدی الغرف کان قد تمّ تحویلها إلی مخزن، کان أحدهم قد أقام مطعماً في المکان ومن ثمّ حوّل إحدی الغرف إلی مخزن، قمنا بإعادة الأمور إلی نصابها فتحسّن الوضع قلیلاً، ولکن لم یعد الأمر الی الوضع الذي کنّا نریده، ان شاء الله خلال المرحلة التالیة من المعرض سوف نصلح کلّ هذه الأخطاء، فمعرض اکسبو عبارة عن أجواء للتفکیر والتصوّر، بمعنی أنّ الدول عادة تعرض تاریخها وتقنیاتها وتوضّح تسعة أنواع من وجهات نظرهم. للأسف نحن لم ننجح في الإستفادة الضروریة من معرض اکسبو.

العالم: مستوى العلاقات التجارية بين ايران وافغانستان في ظل حكومة طالبان؟

فاطمي نيا: بالمناسبة کان لي لقاء مع أحد الوزراء الأفغان الذي حضر إلی ایران، تحدّثنا سویّاً عن قطاعین.

أحدهما قطاع المناجم وجیولوجیة أفغانسان، حیث أعلنّا عن استعدادنا کما أنّ الجانب الأفغاني أعرب عن إستعداده أیضاً.

وتتمیّز أفغانستان بوجود إحتیاطي جیّد من المعادن فیها، خاصّة في منجم خواف ومنجم سنکان (سنگان)، یتمیّز منجم خواف بوجود إحتیاطي کبیر من خام الحدید فیه، عقدنا جولة من المحادثات اختصّت بإمکانیة قیامنا بعمل ما في عملیة إستخراج خام الحدید والمعادن الأخری في أفغانستان، وهذه الخطوة ستکون في صالح الجانب الأفغاني أیضاً، لربّما لیس لدیهم في الوقت الحاضر إمکانیة تقنیة ومالیة للإستخراج من مناجمهم، عُقدت المحادثات وهي في طور المتابعة حالیاً، نحن نسعی إلی أنه وإضافة إلی إستخراج هذه الإحتیاطات أن تُنشأ القدرات اللازمة للمعالجة في أفغانستان، وأن نقوم بتزوید الأفغان بالبضائع الضروریة مقابل خام الحدید الذي نأخذه.

العالم: عندما زار الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي العاصمة القطرية الدوحة كان هناك توقيع لاتفاقيات ومذكرات تفاهم، الى جانب ذلك كان الحديث عن تعاون ايراني قطري محتمل في مونديال العام القادم هو تم التوافق على شيء واضح ام هو مجرد حديث؟

فاطمي أمين: یکمن جوهر هذه الرحلة في المشارکة في مجلس الدول المصدّرة للغاز، بمعنی أنّ الموضوع الذي سافر من أجله السیّد رئیس الجمهوریة المحترم إلی قطر هو موضوع الغاز، ولکن من الطبیعي أنّ المحادثات الإقتصادیة کانت حاضرة وبقوّة أیضاً. هناك عقد السیّد رئیس الجمهوریة لقاء مع المستثمرین وکبار التجار في قطر، ونحن بدورنا عقدنا إجتماعاً مع الایرانیین المقیمین في قطر والعاملین في القطاع التجاري، حدثت أمور جیّدة واحد منها تمثّل في أنّ المرکز التجاري الایراني في قطر قد بدأ، کما تمّ التوقیع علی مذکّرة التفاهم الخاصّة به وسیتمّ تنفیذها في أسرع وقت ممکن، سوف یساعد هذا المرکز التجاري التجّار والمستثمرین القطریین في العمل مع ایران کما أنّه سوف یساعد المواطنین الایرانیین الراغبین في العمل في قطر.

أمّا فیما یخصّ بطولة کأس العالم یمکن القیام ببعض الأعمال، بعبارة أخری تستطیع ایران الحصول علی عدد من الفوائد الأساسیة، إحداها تزوید قطر بالمواد الغذائیة طوال فترة إقامة البطولة المذکورة، نحن بدورنا تحدّثنا إلی غرفتي التجارة في مدینتي شیراز واصفهان من ناحیة، ومن ناحیة أخری فأنّ الصلات بدأت تتبلور مع التجّار المقیمین في قطر کي تبدأ عملیة تصدیر المواد الغذائیة والعمل علی التأکّد من توفّرها حینما تصل البطولة إلی ذروتها.

اولئك الذین یسافرون إلی قطر لحضور البطولة لربّما توجد فترة استراحة لمدّة اسبوع أو اسبوعین لبعض الفرق المشارکة، تحدثنا في قطر عن فکرة السیاحة فالمسافة قریبة من هذا البلد، بإمکان بعض الضیوف الذهاب إلی جزیرتي کیش وقشم أو حتّی إلی أماکن أخری في ایران، هذا التنسیق مستمر لفکرة حضور مشجعي الفرق المشارکة إلی ایران أیضاً بغرض السیاحة.

طُرحت موضوعات أخری من هذا القبیل، ولهذا الغرض تمّ تشکیل رئاسة خاصّة في البلاد لإدارة هذا الموضوع والتنسیق بشأنه مع الجهات المعنیة.

العالم: نحن فی الایام الاخیر من عام الایرانی ومقبلون على العام الايراني الجديد في ظل الاجراءات الحظر التي فرضتها الادارة الاميركية على الجمهورية الاسلامية في ايران، كيف تقيمون اوضاع الاقتصاد او اوضاع السوق الايراني من ناحية توفير السلع، البضائع؟

فاطمي أمين: فیما یخصّ موضوع توفیر البضائع الرئیسیة نحن نقوم بإستیراد عدد منها، علی سبیل المثال العلف الحیواني والذرة، وهذا العام وبسبب الجفاف الواسع اضطررنا إلی إستیراد أکثر من ما قدّرناه في البدایة من الشعیر والمواد الأخری. لحسن الحظ، حدثت أمور جیّدة خلال الأشهر القلیلة الماضیة، فالقسم الأکبر من البضائع التي تحتاجها البلاد تمّ استیراده ولدینا کمّیات کافیة في الوقت الراهن، علی سبیل المثال، فیما یخصّ السکّر والقمح والزیوت لا یوجد أيّ قلق من حدوث أيّ نقص فیها، بالطبع هناك بضائع یجب الإستمرار في إستیرادها بسبب الأحداث الجاریة بین روسیا وأوکرانیا ما أدّت إلی إرتفاع في أسعار بعض السلع عالمیاً، أمّا فیما یخصّ توفیر هذه السلع فلا یوجد أيّ قلق من هذه الناحیة.

عملیة توفیر السلع والبضائع الرئیسیة وتوزیعها قامت بها وزارة الزراعة علی أکمل وجه، فقد أوجدت أنظمة جیّدة علی سبیل المثال في موضوع توزیع البیض والدجاج حیث کنّا نعاني قبل أشهر وخاصّة في أیلول/ سبتمبر وتشرین الأوّل/ أکتوبر من تذبذب کبیر في الأسعار، تمّ التوزیع عن طریق الانترنت، صحیح أنّ القلیل من الأفراد یشترون مایحتاجونه عن طریق الشبکة العنکبوتیة، الا أنّ هذه الاسلوب أدّی إلی أن یتبلور مرجع لۀدسعار، علی سبیل المثال، حینما إتّضح سعر الدجاج والبیض أدّی هذا التطوّر إلی أن یثبت السعر ولا یتغیّر ولایزال هکذا.

بشکل عام، لدینا من الإحتیاطیات الکمّیة الکافیة، وحتّی في موضوع التصدیر توجد بعض السلع التي نفکّر بها کالدجاج والبیض.

لن تواجهنا تحدّیات جدّیة حتّی نهایة العام الایراني، أي بعد أیّام، وان شاء الله خلال الشهور القادمة سوف یستمر هذا الثبات الموجود في السوق.

حالیاً لدینا الأرز الذي لایزال سعره متذبذباً ومرتفعاً، بینما بقیّة السلع أسعارها ثابتة.

العالم: أشرتم الى الحرب في اوكرانيا، هل ايران تستورد محاصيل زراعية او مواد غذائية من اوكرانيا او من روسيا؟

فاطمي أمين: کانت تُستورد سلع ولکن لا تأثیر کبیر لها.