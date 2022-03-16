نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 16-03-2022

قناة العالم
الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢
٠٤:٢٢ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
حفل خطابي للمعارضة البحرينية في الذكرى السنوية الـ 11 لدخول الجيشين السعودي الاماراتي للبحرين وتأبينا لشهداء مجزرة شعبان الكبرى في القطيف
احتفال للمعارضة البحرينية حول الذكرى الـ 11 لدخول الجيشين السعودي الاماراتي الى البحرين وتأبينا لشهداء مجزرة شعبان الكبرى في القطيف
الرئيس الروسي: لا نريد احتلال أوكرانيا
بوتين: لم يكن أمامنا من خيار سوى القيام بعملية عسكرية خاصة
بوتين: سننجز كل أهدافنا من العملية الخاصة ومستعدون للمحادثات
الحكومة البريطانية تعلن أنها سددت دينا بقيمة 400 مليون جنيه لطهران
تشاويش اوغلو: تم اجلاء 15 الف مواطن تركي من اوكرانيا
تشاويش اوغلو: مستعدون لمواصلة عملنا كوسطاء بين روسيا وأوكرانيا
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي ونظيره التركي
عملية هجومية واسعة للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في حيران وبني حسن في محافظة حجة
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 16-03-2022
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/03/16/164744661101499900.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/03/16/164744661101499900.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2022/03/16/164744618059354200.jpg
الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الرياضية
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 16-03-2022
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 15-03-2022
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
مع الحدث
غطرسة الكيان وتلقيه للضربات المتزامنة
الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:١٦
أهم الأخبار
محادثات فيينا.. مرحلة اللمسات الأخيرة
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨
أهم الأخبار
المعابر غير الشرعية في شمال سوريا شريان إمداد للمجموعات الإرهابية
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١
أهم الأخبار
الحرب السيبرانية.. تثبت ضعف بنية الاحتلال وهشاشتها
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠
أهم الأخبار
أهل النقب بين الصمود وتهويد الإحتلال
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥
أهم الأخبار
غطرسة الكيان وتلقيه للضربات المتزامنة
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
باكستان تلغي جميع القيود المتعلقة بكورونا
لا تفوّت وجبة الإفطار بعد اليوم!
ماذا يريد جونسون من ابن سلمان؟
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 16-03-2022
معلومات وأدلة جديدة تكشف حقيقة الحكم الصادر ضد الشيخ سلمان
مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون في مجالي النفط والثروات المعدنية
مقالات و تحليلات
غربال «السيادة» العراقي: شمس العمالة البارزانيّة لا تُغطّى
صحيفة أمريكية: تنسيق سعودي ــ صيني لبيع النفط بـ«اليوان»
50 ألف ملتحق بـ«التسوية» شرقيّ الفرات.. «قسد» تصعّد حراكها المضادّ
إلى متى يبقى المسار الإجرامي بحق المستضعفين في السعودية مستمراً برعاية دولية؟
"مجزرة السبت" تعيد ابن سلمان إلى مربعه الذي وضع نفسه فيه
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.