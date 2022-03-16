مزاحم الحويت: الصواريخ التي استهدفت اربيل لن تؤثر على علاقاتنا مع الجارة ايران

العالم - العراق

وأضاف مزاحم الحويت في تغريدة على صفحته في توتير: "ان الخلافات بين بغداد واربيل وطهران سوف تحل بطرق سلمية والدبلوماسية من خلال اللجان التي تم تشكيلها وقريبا سيتم كشف والمعلومات الكاذبة التي تم نقلها إلى طهران".

وكانت "العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية" قد أصدرت الأحد الماضي بيانا، قالت فيه: بعد الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني والإعلان السابق عن أن جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم لن تمر دون رد، تم مساء امس استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" بصواريخ قوية ونقطوية تابعة للحرس الثوري .

مرة أخرى نحذر الكيان الصهيوني الاجرامي من أن تكرار أي اعمال شريرة سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة.

كما نؤكد للشعب الإيراني العظيم أن أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية ولن يسمحوا لأحد بتهديده أو الهجوم عليه.

وفي وقت سابق قالت مصادر لقناة العالم ان الهجوم الصاروخي الذي شنه حرس الثورة الاسلامية مساء السبت- الاحد الماضي واستهدف مقرا للكيان الصهيوني في أربيل العراق، جاء ردا على الاعتداء الجوي الذي نفذه الكيان بطائرات مسيرة مؤخرا على منطقة ماهيدشت في كرمانشاه الايرانية.

وشدد المصدر على أنه تم التخطيط منذ فترة طويلة للرد على هذا الاعتداء الذي نفذه الكيان الاسرائيلي، لكننا كنا ننتظر الظروف التي يكون فيها الكيان هو الوحيد المستهدف بدقة وحساسية، ويتلقى الرد المناسب.

وردا على سؤال حول سبب اختيار أربيل في العراق للرد على الكيان الاسرائيلي، أكد أن هجوم الكيان على ماهيدشت تم من الاقليم وبالتالي كان ينبغي أن يتلقى إجابة من نفس المنطقة.

وشدد على أن تحركات الكيان الاسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية قد تم التحذير منها على عدة مراحل وعبر مختلف القنوات، ولكن للأسف لم يتم اخذ هذه التحذيرات الموثقة بنظر الاعتبار من قبل السلطات المعنية .