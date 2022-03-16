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مصدر مسؤول بصنعاء: نرحب بالحوار مع التحالف بشرط!

مصدر مسؤول بصنعاء: نرحب بالحوار مع التحالف بشرط!
الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

صرح مصدر مسؤول في حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اليمن يرحب بأي حوار مع دول التحالف في أي دولة محايدة.

العالم- اليمن

واضاف المصدر الذي لم يكشف عن اسمه لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اليمن يرحب بأي حوار مع "دول التحالف" في أي دولة محايدة وغير مشاركة في العدوان على اليمن سواء من دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها وأن تكون الأولوية للملف الانساني ورفع القيود التعسفية على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

وقال "إنه من غير المنطقي ولا العادل ولا الجائز أن يكون الداعي والمضيف للحوار الدولة الراعية للحرب والحصار الظالم على الشعب اليمني ولا يستقيم أن تدعو للحوار من جهة وترسل الارهابيين والمفخخات لتفجير الناس في الأسواق والمدن من جهة أخرى".

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