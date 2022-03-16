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العراق.. عقد جلسة غدا الخميس لـ'لجنة تقصي الحقائق' حول 'قصف أربيل'

العراق.. عقد جلسة غدا الخميس لـ'لجنة تقصي الحقائق' حول 'قصف أربيل'
الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

تعقد لجنة لتقصي الحقائق حول الاستهداف الصاروخي في اربيل شمال العراق، يوم غد الخميس، اجتماعاً برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي.

العالم - العراق

وقال مكتب الزاملي في بيان، إنه "يترأس حاكم الزاملي النائب الاول لرئيس مجلس النواب اجتماعاً للجنة تقصي الحقائق النيابية المكلفة بالتحقيق في حادثة الاستهداف الصاروخي في اربيل بحضور رؤساء الكتل النيابية ووزير داخلية كردستان ريبير احمد خالد، يوم غد الخميس، في مجلس النواب - القاعة الدستورية".

وتتکون لجنة تقصي الحقائق النيابية المكلفة بالتحقيق في حادثة القصف الصاروخي على مدينة اربيل كلا من -حاكم الزاملي - النائب الأول لرئيس مجلس النواب -شاخوان عبد الله - النائب الثاني لرئيس مجلس النواب - عطوان العطواني - رئيس كتلة دولة القانون النيابية - عباس الزاملي - رئيس كتلة بدر النيابية - هريم كمال اغا - رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية. ونايف الشمري - نائب رئيس كتلة السيادة النيابية.

هذا وكانت "العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية" قد أصدرت الأحد الماضي بيانا، قالت فيه: بعد الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني والإعلان السابق عن أن جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم لن تمر دون رد، تم استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" بصواريخ قوية ونقطوية تابعة لحرس الثورة .

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