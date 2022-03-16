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ليبيا.. المشري يجتمع بلجنة إعداد القاعدة الدستورية

ليبيا.. المشري يجتمع بلجنة إعداد القاعدة الدستورية
الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، ونائبه اليوم الأربعاء، باللجنة المنتخبة من المجلس لإعداد القاعدة الدستورية. 

العالم- ليبيا

وبحسب مكتب المجلس الإعلامي، تمحور الاجتماع الذي عقد بمقره في طرابلس حول "مناقشة الخطوط العريضة التي ينبغي التركيز عليها عند لقاء اللجنة الأخرى المقابلة من مجلس النواب".

كما تم النظر في كل العقبات الممكن وقوعها والتي قد تعترض عمل اللجنتين وكيفية تجاوزها لإنجاز العمل في أقرب وقت وعلى الوجه الأكمل.

في ذات السياق. اجتمع اليوم مبعوث الولايات المتحدة الأميركية الخاص وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بعضوي المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط وحسن حبيب.

ووفقاً لتغريدة للسفارة الأميركية بـ"تويتر"، فقد جرت خلال الاجتماع مناقشة الجهود المبذولة لإيجاد قاعدة دستورية وإعادة الزخم للانتخابات.

وأشار نورلاند إلى مواصلة الانخراط مع جميع الأطراف لمساعدة ‎ليبيا على المضي للانتخابات التي يستحقها الشعب الليبي.

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