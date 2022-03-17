أمير عبد اللهيان: إذا تم الالتزام بجميع خطوطنا الحمراء فنحن جاهزون لاتفاق نهائي

العالم - إیران

وبحث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان هاتفيا مساء اليوم الاربعاء مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تيراس العلاقات والتطورات الدولية .

وأعربت وزيرة الخارجية البريطانية في هذا الاتصال عن ارتياحها للتطورات الجديدة في العلاقات الثنائية ، ودعت إلى توسيع العلاقات الإيرانية البريطانية.

كما رحب أمير عبد اللهيان بسداد ديون بريطانيا لأكثر من أربعة عقود كحق للشعب الايراني العملاق ، وأعرب عن أمله في أن تمهد إجراءات بناء الثقة الطريق لتنمية العلاقات.

وكان آخر تطورات محادثات فيينا أحد الموضوعات التي ناقشها وزيرا الخارجية الايراني والبريطاني ، وأعرب أمير عبد اللهيان وتيراس عن أملهما في التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال أمير عبد اللهيان في هذه المحادثات "نحن أقرب إلى نقطة نهاية الاتفاق أكثر من أي وقت مضى ، لكن ما يمكن أن يحدد اتفاقًا جيدًا وراسخ هو السلوك الواقعي للولايات المتحدة وعدم تقديم مطالب جديدة وغير صحيحة".

وأضاف رئيس السلك الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية: "إذا تم احترام جميع خطوطنا الحمراء ، فنحن مستعدون لاتفاق نهائي".