زلزال بقوة 6 ريختر يهز محافظة هرمزكان جنوب ايران

العالم - ايران

ووقع الزلزال في الساعة 02:45:44 بالتوقيت المحلي (11:45:44 بتوقيت غرينتش) على بعد 58 كيلومترا شمال غرب مدينة بندرعباس مركز محافظة هرمزكان، وعلى عمق 10 كيلومترات عن سطح الارض.

وقد بادرت جمعية الهلال الاحمر الايرانية بإرسال عدة فرق لتقييم الخسائر ولتقدير المساعدات اللازمة.

فيما سقطت اعمدة الكهرباء في عدد من قرى المنطقة بسبب الزلزال، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي، إضافة الى انقطاع خطوط الهواتف.

ولم ترد حتى الان تقارير عن وقوع خسائر بالارواح. فيما صرح مهرداد حسن زادة المدير العام لإدارة الازمات بمحافظة هرمزكان، ان فرق التقييم أرسلت فورا الى منطقة الزلزال وهي تدرس المنطقة لتقييم الخسائر المحتملة. كما اعلن ان لجنة ادارة الازمات عقدت اجتماعا طارئا.

وتبع الزلزال وقوع تابعين زلزاليين في المنطقة، احدهما بقوة 4.1 والثاني بقوة 4 درجات بمقياس ريختر. فيما افادت مصادر خبرية عربية أن بعض سكان دولة الامارات شعروا بالزلزال.