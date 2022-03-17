الحرب بين روسيا وأوكرانيا مريرة اكن ..   

العالم - سبورتي

لسنوات، تعرضت الكثير من الشعوب للضغوط بذريعة حرية التعبير، لكن في الأيام الأولى من الازمة الاوكرانية، حظر الاتحاد الأوروبي البث الروسي، ونقلت شبكة "NBC" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن امريكا ستعطل الإنترنت في روسيا

لسنوات، تحدثوا عن التزاحم بین العلم والسياسة، لكن الجامعة الإيطالية الغت منهجا عن الكاتب الروسي العظيم فيودور دوستويفسكي، ولم تحرك وسائل الإعلام المنافقة اي ساكن

لسنوات، تحدثوا عن فصل الفن عن السياسة، لكن في وضح النهار اقالت وطردت ألمانيا فنانين روس بذريعة عدم نأي انفسهم عن الرئيس بوتين، ولم ينبس احد ببنت شفة

لسنوات، اعتبروا أنه من غير المنطقي عدم التفاوض مع امريكا، وببساطة الغى القادة الأوروبيون والأمريكيون الاجتماعات مع لافروف والمسؤولين الروس الآخرين

لسنوات، قالوا لا مكان للسياسة في الرياضة، وسخروا من حمية الرياضيين المسلمين ضد القتلة الصهاينة، لكن ودون خجل، حظر الفيفا واليوفا النوادي والمنتخبات الروسية، وأعلنت بولندا والسويد أنهما لن تلعبان ضد روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا مريرة ... لكنها مليئة بالعبر التاريخية