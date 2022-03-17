هل يتراجع الرئيس الاوكراني عن الانضمام للناتو؟

العالم – ما رأيكم

ويضيفون ان الرئيس الاوكراني ينفذ الاجندة التي يمليها عليه حلف الناتو وامريكا دون ان يأخذ مصالح شعبه بعين الاعتبار.

ويشير كتاب سياسيون الى ان الغرب الاوروبي يريد تصفية الحسابات مع الرئيس بوتين في الساحة الاوكرانية وتحويلها الى حرب استنزاف.

ويؤكدون ان موسكو لم تفاجأ بكل ما يجري حاليا رغم استيلاء الغرب على وسائل الاعلام.

ويعتقد الكتاب السياسيون انه لا تزال الثوابت الروسية على حالها منذ ان انطلقت العملية العسكرية والمطالب التي طرحها بوتين لازالت على طاولة المفاوضات.

كما يقول خبراء بالشؤون الروسية ان الرئيس الاوكراني زيلينسكي يبدو انه يتلقى النصائح الامريكية بقدر الامكان للمماطلة في المفاوضات مع روسيا.

ويؤكد الخبراء بالشؤون الروسية ان هذا من شأنه ان يزيد الضغوط على روسيا واقتصادها وامل غربي بان تحدث تحركات شعبية داخل روسيا.

ويشيرون الى ان هذه المرة الاولى التي يحدث فيها التفاف الشعب الروسي على القيادة الروسية بشأن هذه العملية العسكرية.

ويشدد الخبراء بالشؤون الروسية على ان جماعات يمينية متطرفة مدفوعة من الولايات المتحدة هي من جرت اوكرانيا للحرب ليتركها في النهاية تواجه مصيرها وحدها.

من جهة اخرى، يقول ساسة بريطانيون ان العملية العسكرية في اوكرانيا ستنتهي لان الجنرالات والشعب الروسي ضد الحرب مؤكدين على فشل العملية العسكرية وبوتين يبحث عن مخرج لا يبدو فيه انه قد فشل.

ما رأيكم:

ماذا يعني اعتراف زيلنسكي المتأخر بعدم الانضام للناتو بعد الاقتراب الروسي من كييف؟

لماذا يوضح بلينكن ومعه جونسون لبوتين انه من المستحيل الضم في وقت قريب؟

كيف تبدو المفاوضات حيث تريد موسكو أوكرانيا سلمية ومحايدة ومستقلة وبلا نازية؟

هل تشعر واشنطن بالقلق من احتمال قيام بكين بتقويض العقوبات على روسيا ودعمها؟