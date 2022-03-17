الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢
٠٥:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الدوما: مهاجمة على بوتين هدفها تدمير روسيا

الدوما: مهاجمة على بوتين هدفها تدمير روسيا
الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن الهدف من مهاجمة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بات واضحا وهو "تدمير روسيا".

العالم-روسیا

وكتب فولودين في قناته على "تلغرام"، "لقد بات واضحًا للجميع، الغرض من الهجمات على بوتين، هو تدمير روسيا"

وأضاف فولدين مخاطبا مؤلفي التصريحات القاسية بحق الزعيم الروسي، قائلا، "يتضح أنكم لا تعرفون شعب بلادنا على الإطلاق".

وكان بايدن قد قال في حديث للصحفيين، يوم الأربعاء، إنه يعتبر بوتين "مجرم حرب".

وليس ذلك أول تصريح له من هذا القبيل، حيث رد بايدن بـ"نعم" على سؤال ما إذا يعتبر بوتين "قاتلا" خلال مقابلة صحفية في مارس/آذار 2021.

وأكد الرئيس بوتين آنذاك تعليقا على تصريحات بايدن، أنه سمع الكثير من الاتهامات خلال فترة عمله، وأنه متعود على الهجمات عليه من مختلف الجهات.

وبوقت سابق، أكد الكرملين أن نعت الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب"، "مرفوض ولا يغتفر" من رئيس دولة قتلت بقنابلها مئات الآلاف من البشر حول العالم.

روابط ذات صلة

الكرملين يعلق على تصريحات بايدن عن بوتين.. 'لا تغتفر'

بوتين يؤكد إنه لا يريد إحتلال أوكرانيا وكييف ترفض مقترح الدولة المحايدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحكم بحبس نائب كويتي وتجديد الثقة بوزير الأشغال

السودان .. حظر التجمعات والتظاهرات وسط الخرطوم

الدوما: مهاجمة على بوتين هدفها تدمير روسيا

تونس .. سعيد يبحث مع رئيسة الوزراء محاربة مظاهر الاحتكار والمضاربة

ضبط 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في الجزائر

الحرب بين روسيا وأوكرانيا مريرة اكن ..   