الدوما: مهاجمة على بوتين هدفها تدمير روسيا

العالم-روسیا

وكتب فولودين في قناته على "تلغرام"، "لقد بات واضحًا للجميع، الغرض من الهجمات على بوتين، هو تدمير روسيا"

وأضاف فولدين مخاطبا مؤلفي التصريحات القاسية بحق الزعيم الروسي، قائلا، "يتضح أنكم لا تعرفون شعب بلادنا على الإطلاق".

وكان بايدن قد قال في حديث للصحفيين، يوم الأربعاء، إنه يعتبر بوتين "مجرم حرب".

وليس ذلك أول تصريح له من هذا القبيل، حيث رد بايدن بـ"نعم" على سؤال ما إذا يعتبر بوتين "قاتلا" خلال مقابلة صحفية في مارس/آذار 2021.

وأكد الرئيس بوتين آنذاك تعليقا على تصريحات بايدن، أنه سمع الكثير من الاتهامات خلال فترة عمله، وأنه متعود على الهجمات عليه من مختلف الجهات.

وبوقت سابق، أكد الكرملين أن نعت الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب"، "مرفوض ولا يغتفر" من رئيس دولة قتلت بقنابلها مئات الآلاف من البشر حول العالم.