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زلزال هرمزكان... لاخسائر في الارواح وإعادة الخدمات الى جميع مناطق الزلزال

زلزال هرمزكان... لاخسائر في الارواح وإعادة الخدمات الى جميع مناطق الزلزال
الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن حاكم مدينة بستك بمحافظة هرمزكان جنوب ايران "ولي بستان"، صباح اليوم الخميس عدم وقوع خسائر بالارواح جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة وان جميع الطرق بين القرى التابعة للمدينة مفتوحة سوى قرية واحدة سيتم فتحه في الساعات المقبلة.

العالم - ايران

وضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، فجر الخميس، مدينة بستك غرب محافظة هرمزكان (جنوب ايران).

ووقع الزلزال في الساعة 02:45:44 بالتوقيت المحلي (11:15:44 بتوقيت غرينتش) على بعد 58 كيلومترا شمال غرب مدينة بندرعباس مركز محافظة هرمزكان، وعلى عمق 10 كيلومترات عن سطح الارض.

وقال حاكم مدينة بستك، لم يسفر هذا الزلزال عن خسائر بالارواح وأغلب الاضرار التي وقعت في مركز الزلزال تتمثل في حدوث تصدعات في المنازل وانقطاع الكهرباء الذي تم اعادته الى المنطقة ولايوجد حاليا أي انقطاع للكهرباء في جميع قرى المنطقة.

يتبع ...

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زلزال هرمزكان... لاخسائر في الارواح وإعادة الخدمات الى جميع مناطق الزلزال

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