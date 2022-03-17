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هيئة الطوارئ الاوكرانية: مقتل شخص جراء سقوط شظايا صاروخ على مبنى سكني في كييف

الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

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