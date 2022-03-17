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زيلينسكي بين املاءات الغرب ومقاومة موسكو

الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

قال الكاتب السياسي جورج علم انه من الثوابت ان العملية العسكرية الروسية مستمرة والمتغيرات هي ان الرئيس الاوكراني رأس الحربة للناتو وليس رئيس اوكرانيا.

العالم – مع الحدث

واضاف جورج علم ان الرئيس الاوكراني ينفذ الاجندة التي يمليها عليه حلف الناتو وامريكا دون ان يأخذ مصالح شعبه بعين الاعتبار.

واشار الكاتب السياسي ان الغرب الاوروبي يريد تصفية الحسابات مع الرئيس بوتين في الساحة الاوكرانية وتحويلها الى حرب استنزاف.

واكد جورج علم ان موسكو لم تفاجأ بكل ما يجري حاليا رغم استيلاء الغرب على وسائل الاعلام.

ويرى الكاتب السياسي انه لا تزال الثوابت الروسية على حالها منذ ان انطلقت العملية العسكرية والمطالب التي طرحها بوتين لازالت على طاولة المفاوضات.

من جهته قال الخبير بالشؤون الروسية سمير ايوب ان الرئيس الاوكراني زيلينسكي يبدو انه يتلقى النصائح الامريكية بقدر الامكان للمماطلة في المفاوضات مع روسيا.

واكد الخبير بالشؤون الروسية ان هذا من شأنه ان يزيد الضغوط على روسيا واقتصادها وامل غربي بان تحدث تحركات شعبية داخل روسيا.

واشار سمير ايوب الى ان هذه المرة الاولى التي يحدث فيها التفاف الشعب الروسي على القيادة الروسية بشأن هذه العملية العسكرية.

وشدد الخبير بالشؤون الروسية على ان جماعات يمينية متطرفة مدفوعة من الولايات المتحدة هي من جرت اوكرانيا للحرب ليتركها في النهاية تواجه مصيرها وحدها.

من جهة اخرى، قال عضو حزب المحافظين البريطاني وفيق مصطفى ان العملية العسكرية في اوكرانيا ستنتهي لان الجنرالات والشعب الروسي ضد الحرب مؤكدا على فشل العملية العسكرية وبوتين يبحث عن مخرج لا يبدو فيه انه قد فشل.

https://www.alalam.ir/news/6090493

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