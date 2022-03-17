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غرق سفينة إماراتية حاملة للسيارات على بعد 30 ميلا من ميناء عسلوية الإيراني والعمليات جارية للبحث عن 30 شخصا من طاقمها

الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

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