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أ ف ب: مقتل 21 شخصا في النيجر بهجوم على حافلة وشاحنة قرب بوركينا فاسو

الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

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